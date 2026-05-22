Podrían haber elegido Madrid. O Barcelona. Habrían llenado sin problema. Pero Fontaines D.C. han decidido que su regreso a los escenarios (el primero tras casi un año de silencio desde el cierre de la gira de Romance el pasado agosto) empiece en Cádiz, Alicante y Pamplona. Tres ciudades que no están en el circuito habitual de las grandes bandas internacionales. Tres ciudades que, precisamente por eso, van a vivir algo difícil de repetir. La banda lo ha dicho sin rodeos en el anuncio de esta mañana: «España. Vamos a tocar unos shows en agosto y tenemos muchas ganas de volver a un lugar que siempre ha sido especial para nosotros». Con Fontaines DC España 2026 como punto de partida de un nuevo ciclo, la pregunta no es si merece la pena ir. Es si puedes permitirte no ir.

Fechas, recintos y entradas: todo lo que necesitas saber

Los tres conciertos se celebrarán a lo largo de la primera quincena de agosto, con apenas cinco días entre el primero y el último:

Sábado 8 de agosto — Cádiz , Baluarte de la Candelaria (23:00h) — Entradas en Ticketmaster

— , Baluarte de la Candelaria (23:00h) — Entradas en Ticketmaster Martes 11 de agosto — Alicante , El Muelle Live, Puerto de Alicante (22:00h) — Entradas en Ticketmaster

— , El Muelle Live, Puerto de Alicante (22:00h) — Entradas en Ticketmaster Jueves 13 de agosto — Pamplona, Ciudadela de Pamplona (22:00h) — Entradas en Ticketmaster

La preventa para suscriptores de su lista de correo arranca el 27 de mayo a las 11:00h. La venta general abre el 29 de mayo a las 11:00h. Si quieres acceso anticipado, apúntate a su newsletter antes del 27 de mayo a las 9:00h. Dado el historial de la banda en España y el tamaño de los recintos elegidos, no parece mala idea no esperar demasiado.

Casi un año sin tocar, y lo que puede venir después

El último concierto de Fontaines D.C. fue en agosto de 2025, cuando cerraron la gira de Romance —uno de los discos del año para CrazyMinds— con un show monumental en el Finsbury Park de Londres ante decenas de miles de personas. Desde entonces, silencio escénico. Casi diez meses. Suficiente para que las tres fechas españolas tengan un peso específico que va más allá del anuncio rutinario de gira: son el primer movimiento público de una banda que ha estado en pausa y que regresa eligiendo España como escenario de apertura.

Lo que viene después también importa. Tras las fechas españolas, Fontaines D.C. encabezarán por primera vez el Reading & Leeds 2026 el fin de semana del 27 de agosto, compartiendo cartel con Charli XCX, Florence + The Machine y Dave. También tienen confirmados slots estelares en el Electric Picnic irlandés y en festivales europeos como Frequency y La Route du Rock. Las fechas en España funcionan, en ese contexto, como calentamiento de motor antes del salto definitivo a los escenarios más grandes del planeta.

Y luego está lo del nuevo álbum. En enero, el guitarrista Carlos O’Connell —el miembro español de la banda, criado entre Madrid y Dublín— confirmó a NME que estaban escribiendo: «Hemos estado escribiendo, ha sido divertido. Si la música está lista, podría ponerse muy interesante». No hay fecha, no hay título, no hay confirmación oficial de nada. Pero tres fechas íntimas en España antes de encabezar Reading no parecen el comportamiento de una banda que solo está de mantenimiento. La pregunta que muchos fans se harán en Cádiz, Alicante y Pamplona es si habrá sorpresas en el setlist.

De Dublín al mundo, sin perder el acento

Fontaines D.C. se formaron en Dublín en torno a 2017 y publicaron Dogrel en 2019, un debut que los catapultó de inmediato al primer plano del post-punk internacional: crudo, literario, urbano, con las letras de Grian Chatten funcionando como poesía de bar y manifiesto generacional al mismo tiempo. A Hero’s Death (2020) los confirmó como algo más que una promesa, y Skinty Fia (2022) —una exploración de la identidad irlandesa en la diáspora, grabada ya desde Londres— fue su primera obra maestra unánime. Skinty Fia los convirtió en cabezas de cartel de festivales de primer nivel en toda Europa y en una de las bandas más importantes de su generación sin discusión posible.

Romance (2024) supuso otro giro: más luminoso, más abierto sonoramente, con Chatten explorando en paralelo su carrera en solitario con el notable Chaos For The Fly. El disco llegó acompañado de uno de los vídeos del año, con Barry Keoghan como protagonista, y de una gira que los llevó a los escenarios más grandes de su carrera. Que el siguiente capítulo empiece en el Baluarte de la Candelaria de Cádiz, en El Muelle Live de Alicante y en la Ciudadela de Pamplona tiene algo de deliberadamente íntimo para una banda de este tamaño. Y eso, precisamente, es lo que lo hace tan apetecible.

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