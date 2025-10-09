Gorillaz se pone místico y multicultural en «The Manifesto», su nuevo viaje sonoro

Gorillaz acaba de lanzar The Manifesto, segundo adelanto de su próximo álbum The Mountain, y lo ha hecho con una mezcla explosiva de espiritualidad, multiculturalismo y colaboraciones inesperadas. El tema, que pudimos escuchar en primicia en su reciente concierto en Madrid, ha sido publicado el 8 de octubre de 2025 a través de su nuevo sello KONG y cuenta con la participación del rapero argentino Trueno y del fallecido miembro de D12, Proof, cuya intervención póstuma fue rescatada de una sesión de freestyle inédita. La canción también incorpora instrumentación tradicional india con los hermanos Amaan Ali Bangash y Ayaan Ali Bangash al sarod, la banda de metales Jea Band Jaipur, el flautista Ajay Prasanna y el coro The Mountain Choir dirigido por Vijayaa Shanker.

Según declaraciones recogidas por NME, el tema aborda “el ciclo de la vida y el más allá”, con versos como “Camino hacia la luz, no tengo nada que perder”, en la voz de Trueno, que aportan una dimensión existencial al proyecto. La entrada de Proof marca un giro dramático con la frase “You aren’t ready for death / Until I showed up”, que intensifica el carácter meditativo del track. En palabras del baterista virtual Russel Hobbs, The Manifesto es “una meditación musical infundida de luz. Un viaje del alma, con beats”.

El álbum The Mountain, que verá la luz el 20 de marzo de 2026, promete ser el trabajo más ambicioso de Gorillaz hasta la fecha. Producido por Damon Albarn, Remi Kabaka Jr., James Ford y Samuel Egglenton, incluirá quince temas con colaboraciones de artistas como Black Thought, Omar Souleyman, Yasiin Bey, Johnny Marr, Anoushka Shankar, IDLES, Paul Simonon, Asha Bhosle, Gruff Rhys, Kara Jackson, Asha Puthli, Sparks y Bizarrap, además de voces póstumas de Dennis Hopper, Bobby Womack, Dave Jolicoeur, Tony Allen y Mark E. Smith. Según The Line of Best Fit, el disco incluirá interpretaciones en inglés, español, árabe, hindi y yoruba, consolidando el enfoque global y experimental de la banda.

De banda virtual a fenómeno global: la evolución de Gorillaz

Desde su debut en 2001 con el álbum Gorillaz, el proyecto creado por Damon Albarn y el ilustrador Jamie Hewlett ha redefinido lo que significa ser una banda en el siglo XXI. Con personajes animados como 2D, Murdoc, Noodle y Russel, Gorillaz se presentó como una sátira de la cultura pop, pero rápidamente se convirtió en un referente musical. Su segundo álbum, Demon Days (2005), marcó un antes y un después con temas como Feel Good Inc. y Dirty Harry, consolidando su estilo híbrido entre hip hop, electrónica y rock alternativo. En 2010, Plastic Beach llevó la narrativa a un nuevo nivel, con una historia conceptual sobre una isla hecha de basura y colaboraciones con Lou Reed, Snoop Dogg y De La Soul.

La discografía de Gorillaz incluye nueve álbumes de estudio, entre ellos The Fall (2011), grabado íntegramente en un iPad durante una gira; Humanz (2017), una obra caótica y profética sobre un mundo al borde del colapso; The Now Now (2018), más introspectivo y centrado en la figura de 2D; y Song Machine, Season One: Strange Timez (2020), una serie de colaboraciones lanzadas como episodios. Su último trabajo antes de The Mountain fue Cracker Island (2023), que exploró el culto a la fama y la espiritualidad digital. Con más de 47 singles y una lista interminable de colaboraciones, Gorillaz ha demostrado que la innovación no tiene límites cuando se combina música, arte visual y narrativa. Su capacidad para reinventarse y conectar con públicos diversos sigue siendo su mayor fortaleza.

Comparte tus opiniones en CrazyMinds, nuestras redes sociales (Instagram, Twitter o Bluesky) o nuestro canal oficial de Whatsapp.