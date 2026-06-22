Graham Coxon lo tiene claro. Castle Park, el álbum grabado en 2011 y publicado el pasado 19 de junio, apenas llevaba dos días en las tiendas cuando el guitarrista de Blur se sentó con NME para trazar en voz alta lo que viene: un tercer disco de The WAEVE ya en marcha, una gira en noviembre con banda completa (la primera en una década) y una declaración sobre el futuro de Blur que no admite muchas interpretaciones.

El tercer álbum de The WAEVE ya está en marcha

The WAEVE, el dúo formado por Coxon y Rose Elinor Dougall, tiene sucesor de City Lights en proceso. «Hemos estado trabajando en el tercero, lo que ha sido precioso», confirmó el músico a NME, sin dar fechas ni más detalles sobre el sonido. Lo que sí adelantó es que la pareja tiene previsto actuar este verano en algún festival en formato reducido, solo los dos, sin la banda habitual: una manera de acercarse al material nuevo antes de llevarlo al escenario con todas las piezas.

City Lights, su segundo álbum publicado en 2024, llegó con una propuesta más oscura y cinematográfica que el debut homónimo de 2023. El tercero, a juzgar por el tono con el que Coxon habla de él, nace desde un lugar más tranquilo.

Gira de noviembre y Blur: «Hasta que palmemos»

Para noviembre está prevista la primera gira con banda completa de Coxon en diez años. La serie de fechas por el Reino Unido coincide con la reedición progresiva de toda su discografía en solitario, que arrancó el 19 de junio con The Sky Is Too High (1998) y The Golden D (2000) y continuará a lo largo del año.

Sobre Blur, la respuesta es directa: no hay planes inmediatos, pero la alianza con Damon Albarn no tiene fecha de caducidad. «Damon y yo probablemente lo haremos hasta que palmemos», dijo a NME, con la misma franqueza sin afectación que define su manera de hablar de todo. La reflexión sobre la relevancia, a la que Coxon vuelve varias veces en la conversación, tampoco le genera ansiedad aparente: apuntó que siempre parece haber una primera fila que se renueva, y en ese comentario hay casi todo lo que se necesita saber sobre su actitud ante el oficio.

Graham Coxon: Nueve discos y ninguno igual

Guitarra principal y compositor clave de Blur, Graham Coxon inició su carrera en solitario en 1998 con The Sky Is Too High, un debut lo-fi que funcionaba como declaración de independencia. Le siguieron The Golden D (2000), Crow Sit On Blood Tree (2001) y The Kiss Of Morning (2002), tres discos que exploraban la experimentación sin concesiones, antes de que Happiness In Magazines (2004) y Love Travels At Illegal Speeds (2006) le confirmasen como uno de los compositores más sólidos del indie británico de los 2000. The Spinning Top (2009) y A+E (2012) cerraron una primera etapa marcada por la negativa a repetirse: cada disco sonaba distinto del anterior no por capricho, sino por necesidad.

Entre medias llegaron las bandas sonoras de The End of the F*ing World, el proyecto gráfico Superstate y dos álbumes con The WAEVE. Castle Park cierra ahora un ciclo que empezó en aquellas sesiones de 2011 y que Coxon prefirió no retocar: el disco llega tal como quedó grabado hace quince años, con sus imperfecciones, porque modificarlo habría sido, según él mismo, arruinarlo. Lo que viene a continuación, en cambio, no tiene nada de arqueología.

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