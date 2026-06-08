Ian McCulloch, vocalista de Echo & The Bunnymen, fue víctima de un accidente de tráfico el pasado 7 de junio mientras viajaba de Washington D.C. a Filadelfia en el marco de su gira norteamericana The Very Best of Echo & The Bunnymen: More Songs to Learn and Sing. El músico requirió atención médica, aunque la banda confirmó que las lesiones no se consideran graves. Como medida de precaución, McCulloch está siendo sometido a pruebas médicas adicionales, incluidos escáneres y radiografías. Por tanto, el concierto previsto esa noche en el Fillmore de Filadelfia fue aplazado.

No es grave, pero el resto de la gira está en el aire

La banda comunicó el incidente a través de sus canales oficiales horas antes de que comenzara el concierto, reconociendo que McCulloch había quedado «comprensiblemente afectado» por el accidente. El comunicado subrayó que aplazar un concierto es siempre el último recurso y pidió disculpas a los fans que ya habían hecho planes para asistir.

La gira, que arrancó el 10 de mayo en Vancouver, tenía previsto concluir el 19 de junio en Minneapolis. Tras el aplazamiento de Filadelfia, quedaban aún siete fechas en el calendario: Brooklyn (8 de junio, Brooklyn Paramount), Boston (11 de junio), Toronto (13 de junio), Cleveland (15 de junio), Detroit (16 de junio) y Minneapolis (19 de junio). A cierre de esta información, ninguna de esas fechas ha sido modificada oficialmente, pero tampoco hay confirmación expresa de que la gira continúe con normalidad. No se ha anunciado fecha alternativa para el show aplazado de Filadelfia.

Tampoco se han dado a conocer las circunstancias exactas del accidente ni si hubo otras personas implicadas.

La banda que aprendió a sobrevivirse a sí misma

Echo & The Bunnymen se formaron en Liverpool en 1978 con Ian McCulloch, el guitarrista Will Sergeant, el bajista Les Pattinson y una caja de ritmos a la que, según la leyenda, llamaron Echo. La llegada del batería Pete de Freitas en 1979 completó la formación clásica que publicó los cuatro discos que los definen: Crocodiles (1980), Heaven Up Here (1981), Porcupine (1983) y Ocean Rain (1984). En ese período construyeron uno de los catálogos más sólidos del post-punk británico, con canciones como «The Killing Moon», «The Cutter» o «Bring On the Dancing Horses» que siguen sonando con una urgencia que el tiempo no ha desgastado.

La historia de la banda incluye una disolución, la muerte de De Freitas en un accidente de moto en 1989, un regreso en 1997 y décadas de actividad intermitente con McCulloch y Sergeant como eje inamovible. La gira actual, planteada como un repaso a sus mejores canciones, es también la demostración de que a casi cincuenta años de su primer concierto siguen siendo una propuesta en directo con peso propio. El susto del 7 de junio, afortunadamente, apunta a ser eso: un susto. También Will Sergeant ha estado activo fuera de la banda recientemente, colaborando con Courtney Love en su regreso en solitario.

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