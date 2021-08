Lorde ultima la publicación de su nuevo disco con el videoclip de “Mood Ring”

Canción: Mood Ring

Artista: Lorde

Pertenece a: Forma parte de Solar Power, el tercer álbum de estudio de Lorde que saldrá este viernes 20 de agosto.

Sobre la canción: Mood Ring fue escrita y producida por Lorde y Jack Antonoff y también cuenta con coros de Phoebe Bridgers y Clairo.

Al respecto, nos cuenta lo siguiente. “Es una canción que me emociona mucho, es muy divertida para mí. Obviamente, al hacer este álbum me sumergí profundamente en la cultura Flower Child de los 60. Quería entender la vida de la comuna, saliendo de la sociedad y tratando de empezar de nuevo. Eso realmente estuvo presente al componer este álbum. Una cosa que se me ocurrió como un gran paralelo entre esa época y la nuestra es nuestra cultura del bienestar y nuestra cultura de espiritualidad, pseudoespiritualidad, bienestar, pseudobienestar. Cosas como comer una dieta vegana macrobiótica o quemar salvia, guardar cristales, leer cartas del tarot o tu horóscopo. Estas eran todas las cosas en las que se estaban introduciendo en ese entonces, y en las que mis amigas y yo nos estamos introduciendo hoy. Yo estaba como “Creo que hay una canción pop aquí”. Así que esta es mi mirada extremadamente satírica a todas esas vibraciones”.

¿Dónde puedo escucharla? En plataformas digitales como Apple Music o Spotify a través de este enlace.

¿Hay videoclip? Sí, dirigido por Joel Kefali y en el que vemos a Lorde total ente rubia.

Sobre Lorde

Con su elegante mezcla de pop íntimo y electro rock de discoteca que le valió ser comparada a artistas como Grimes, Lana Del Rey o Sky Ferreira, la cantautora neozelandesa Ella Yelich-O’Connor (alias Lorde), se convirtió en un fenómeno de internet a los dieciséis años cuando el video de su primer sencillo “Royals” fue visto por 750000 personas en YouTube. Producido por Joel Little, su álbum debut Pure Heroine (2013) obtuvo un resonante suceso en todo el mundo. Lorde pasó los siguientes años trabajando en su segundo disco, para el cual contó con la colaboración de Jack Antonoff (Fun., Bleachers). El muy esperado Melodrama finalmente vio la luz en junio de 2017.

Fuente: Apple Music