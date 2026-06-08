Esta semana se decide quién entra al cartel de Mad Cool Festival 2026 por su concurso de talentos, y es que los días 11, 12 y 13 de junio, Sala B (Madrid) acoge las finales de la cuarta edición del Mad Cool DJ Talent by Vibra Mahou: tres noches de sesiones en directo en las que 18 finalistas se juegan algo concreto y medible, tres plazas reales en el line-up del festival. El horario de cada jornada arranca a las 20:00 h y la entrada es libre hasta completar aforo.

Dieciocho propuestas, tres noches, tres huecos en el cartel

Los 18 finalistas proceden de diferentes puntos de España y hay también presencia internacional. La diversidad de estilos es el dato más revelador del estado actual de la electrónica en el país: el line-up de las finales cruza house, techno, breakbeat y dubstep sin jerarquías aparentes, lo que convierte cada jornada en algo más parecido a una noche de club que a un concurso convencional.

Los 18 nombres que compiten son: SP.ICE, Alex Lyng, KSAL, Whospalo, Oscar Henkel, CIDTRONYCK, LIENS TRES DANGEREUX, COLOR, Franca Arriola, Alexis Mayer, VASAP, ROCHA, COLLISION, Lucas Vazz, Pharma D, Super Poly, Petunia Clark y YULIE. Un jurado profesional evaluará las propuestas en directo a lo largo de las tres jornadas y elegirá a los tres ganadores, que actuarán en el festival el próximo mes de julio.

Cuatro ediciones construyendo el cartel desde abajo

El Mad Cool DJ Talent by Vibra Mahou es, en su cuarta edición, uno de los pocos mecanismos reales que existen en España para que un DJ sin representación ni historial en festivales grandes llegue a un cartel de esa dimensión. El formato es directo: fases de clasificación abiertas, finales en sala y tres plazas garantizadas en el line-up. Sin pasos intermedios, sin promesas.

La iniciativa nació de la alianza entre Mad Cool Festival y Vibra Mahou como una apuesta por la escena electrónica local en un festival que históricamente ha pivotado sobre el rock y el pop alternativo. En ediciones anteriores, el talent ya demostró su capacidad para descubrir nombres que después han seguido activos en la escena. La cuarta edición llega con el mayor número de finalistas hasta la fecha y con una representación geográfica que va más allá de Madrid y Barcelona. Lo que pase en Sala B esta semana tendrá consecuencias directas en el cartel de julio.

Comparte tus opiniones en CrazyMinds, nuestras redes sociales (Instagram, Twitter, Bluesky o Telegram) o nuestro canal oficial de Whatsapp.