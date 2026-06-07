Muse han estrenado «Nightshift Superstar», el nuevo adelanto de su décimo álbum, The Wow! Signal, previsto para el 26 de junio. El single rompe con la línea marcada por entregas anteriores como «Hexagons» o «Cryogen»: donde esas apostaban por el peso épico y los paisajes cinemáticos, aquí la banda de Matt Bellamy se planta en la pista de baile con un pulso disco, un coro de house francés y guitarras que brillan como espejos de discoteca.

No es la primera vez que Muse se acercan al funk y al disco: «Supermassive Black Hole» (2006) y «Panic Station» (2012) trazaron esa misma línea. Pero «Nightshift Superstar» lleva esa inclinación más lejos de lo que la banda se había permitido hasta ahora, y su llegada tan cerca de la fecha de publicación del álbum sugiere que The Wow! Signal no va a ser el disco de rock espacial que parte del público anticipaba.

Del terror cósmico al dancefloor: la banda que nunca se queda quieta

Muse llevan casi tres décadas demostrando que el rock de estadio no tiene por qué sonar siempre igual. Formados en Teignmouth (Devon) a principios de los noventa, la banda compuesta por Matt Bellamy, Chris Wolstenholme y Dominic Howard publicó Showbiz en 1999, un debut que mezclaba el rock alternativo de Radiohead con una teatralidad propia que ya apuntaba hacia otro sitio. Con Origin of Symmetry (2001) y Absolution (2003) consolidaron un sonido que muchos llamaban art rock pero que en directo sonaba a otra cosa: más grande, más físico, más difícil de etiquetar.

La gran expansión llegó con Black Holes and Revelations (2006), donde el funk de «Supermassive Black Hole» convivía con el space rock de «Starlight» y el progresivo de «Knights of Cydonia». Desde entonces, cada álbum ha sido un movimiento hacia un territorio nuevo: la orquesta sinfónica de The Resistance (2009), la electrónica de The 2nd Law (2012), el hard rock de Drones (2015) o la melancolía contenida de Simulation Theory (2018). The Wow! Signal, cuyo título remite a la señal de radiofrecuencia detectada en 1977 y que sigue sin explicación científica definitiva, parece ser el capítulo en que la curiosidad de Bellamy lleva a la banda a un territorio francamente bailable. «Nightshift Superstar» es la evidencia más clara hasta ahora de que ese viaje va en serio.

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