¿Por qué The Cure han tardado 16 años en publicar un nuevo disco?

Después de 16 años de silencio discográfico, The Cure ha anunciado el lanzamiento de su nuevo álbum, Songs of a Lost World, previsto para el 1 de noviembre de 2024. Este largo intervalo desde su último trabajo, 4:13 Dream en 2008, ha dejado a muchos fans preguntándose: ¿por qué han necesitado tanto tiempo entre un álbum y otro? La respuesta es una mezcla de autoexigencia y búsqueda de inspiración, giras mundiales, proyectos paralelos y cambios en la formación.

Giras y Conciertos

Desde 2008, The Cure ha realizado varias giras importantes que han mantenido viva su conexión con los fans. En 2008-2009, llevaron a cabo la gira 4Tour, que incluyó fechas en Europa, América del Norte y Japón. Un poco más adelante, en 2011, realizaron la gira Reflections, donde tocaron sus tres primeros álbumes en su totalidad.

Dos años más tarde fue el turno de sus fans en Latinoamérica, que pudieron disfrutarles en 2013 gracias a la gira LatAm 2013. En 2016, fue de nuevo el turno de Norteamérica y Europa, donde llevaron a cabo una extensa gira.

Su última gran gira hasta la fecha se produjo hace tan solo dos años, en 2022, cuando ofrecieron una gira europea de 44 fechas que abarcó 22 países y pasó, por ejemplo, por Madrid.

Estos conciertos no solo mantuvieron viva la conexión con sus fans, sino que también les permitieron experimentar con nuevas canciones en directo, como Alone, que finalmente se convirtió en el primer sencillo de su próximo álbum.

Proyectos Paralelos y Colaboraciones

Robert Smith, el carismático líder de la banda, ha estado involucrado en varios proyectos paralelos. En 2020, colaboró con Gorillaz en la canción Strange Timez, o en 2021 con Chvrches en How Not To Drown, demostrando su versatilidad y capacidad para adaptarse a diferentes estilos musicales. Además, Smith ha trabajado en remasterizaciones y reediciones de álbumes clásicos de The Cure, asegurando que la rica historia musical de la banda siga siendo accesible para nuevas generaciones de oyentes.

Otros miembros de la banda también han estado activos en proyectos paralelos. Simon Gallup, el bajista, formó su propia banda, Eden Gallup, y ha participado en varios proyectos musicales independientes. Roger O’Donnell, el tecladista, lanzó varios álbumes en solitario, incluyendo 2 Ravens en 2020. También Reeves Gabrels, el guitarrista, realizó diversas colaboraciones con David Bowie, además de publicar música en solitario. Estos proyectos han permitido a los miembros de The Cure explorar diferentes facetas de su creatividad y traer nuevas influencias a la banda.

Cambios en la Formación

The Cure ha experimentado numerosos cambios en su formación a lo largo de los años, y el período desde 2008 no ha sido una excepción. Para empezar, tengamos en cuenta la longeva trayectoria de la banda, que se formó allá por 1978 y cuyo único miembro permanente ha sido Robert Smith seguido de Simon Gallup, que solo estuvo fuera de la formación en un periodo de tres-cuatro años.

Tras abandonar la banda en 2005, el tecladista Roger O’Donnell volvió en 2011. Además, el guitarrista Reeves Gabrels se unió a la formación. En 2022, Perry Bamonte, quien había dejado la banda en 2005, regresó como guitarrista y tecladista. La formación actual, por tanto, incluye a Robert Smith, el bajista Simon Gallup, el tecladista Roger O’Donnell, el guitarrista y tecladista Perry Bamonte, el baterista Jason Cooper y el guitarrista Reeves Gabrels.

Lejos quedaron los días de Lol Tolhurst, batería original desde los comienzos de la banda hasta 1989, Michael Dempsey o Matthieu Hartley, entre otros.

Estos cambios han influido en la dinámica creativa de la banda, aportando nuevas perspectivas y energías a su música.

La Búsqueda de la Inspiración

Quizá el factor clave o más importante, y precisamente por eso lo hemos dejado para el final. Desde luego, unas de las razones más importantes en la demora del nuevo álbum ha sido la búsqueda de la inspiración adecuada. Robert Smith ha mencionado en varias entrevistas que no quería apresurarse a lanzar nuevo material sin estar completamente satisfecho con él, al mismo tiempo que admite el error de haber dado a veces unos plazos que luego no ha sido capaz de cumplir, generando así expectativas no satisfechas entre sus fans. Este perfeccionismo ha sido una constante en la carrera de The Cure, y aunque ha resultado en largos períodos de espera, también ha garantizado que cada nuevo lanzamiento sea un reflejo auténtico de su evolución artística.

Un esperado y deseado retorno

El regreso de The Cure con Songs of a Lost World marca un momento significativo en la historia de la banda. Después de 16 años de giras, proyectos paralelos, cambios en la formación y una búsqueda incansable de inspiración, están listos para ofrecer a sus fans un nuevo capítulo en su legado musical. La espera ha sido larga, pero para los seguidores de The Cure, la promesa de nueva música es un recordatorio de que algunas cosas realmente valen la pena esperar.