Radiohead vuelve a la carretera: Flyers misteriosos desatan la fiebre por su nueva gira europea

Después de siete años de silencio, Radiohead parece estar preparando su regreso a los escenarios. Desde principios de septiembre, han comenzado a aparecer flyers en ciudades como Madrid, Londres, Berlín, Copenhague y Bolonia, con fechas concretas que apuntan a una gira europea entre noviembre y diciembre de 2025.
Los carteles, sin firma oficial pero con diseño sobrio y reconocible, han sido compartidos por fans en redes sociales. En ellos parece anunciarse cuatro conciertos en Madrid: 4, 5, 7 y 8 de noviembre (y todo indica al Movistar Arena). También se mencionan actuaciones en Bolonia (14–18 de noviembre), Londres (21–25 de noviembre), Copenhague (1–5 de diciembre) y m Berlín (8–12 de diciembre).
Aunque no hay confirmación oficial por parte de la banda ni en su web, el movimiento legal que realizaron en marzo —la creación de la sociedad limitada RHEUK25— refuerza la teoría de que Thom Yorke, Jonny Greenwood, Colin Greenwood, Ed O’Brien y Philip Selway están preparando algo grande A E. Este tipo de registro ha precedido en el pasado a lanzamientos de álbumes o giras.
Desde su último tour en 2018, tras el lanzamiento de A Moon Shaped Pool, los miembros de Radiohead se han centrado en proyectos paralelos como The Smile. Ahora, todo apunta a que una de las bandas británicas más influyentes del rock alternativo está lista para volver a conectar con su público en directo. Y si los flyers no mienten, será por todo lo alto.