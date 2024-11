Robbie Williams anuncia gira europea en 2025 con un único concierto en España

Robbie Williams, el indiscutible icono de la música pop, ha anunciado hoy su tan esperada gira de 2025, que llevará su energía inigualable a escenarios de Reino Unido, Irlanda y Europa. La gira ‘Robbie Williams Live 2025’ promete ser un evento espectacular que arrancará en Edimburgo el 31 de mayo y pasará por Londres, Manchester y Bath antes de cruzar el canal hacia Europa. La gira incluye un único concierto en España, programado para el 5 de julio en el RCDE Stadium de Cornellà, Barcelona.

Las entradas para este espectáculo estarán disponibles a partir del viernes 15 de noviembre a las 11:00h a través de doctormusic.com, entradas.com y tickets.robbiewilliams.com. Los precios oscilan entre los 60 y 150 Euros, dependiendo de la ubicación, con un límite de seis entradas por compra.

La emoción no termina ahí. Robbie Williams también ha revelado detalles sobre la banda sonora de su próxima película biográfica Better Man, que se lanzará en formato digital el 27 de diciembre, seguido de una edición física. Los fans que reserven la banda sonora antes del 12 de noviembre tendrán acceso anticipado a la preventa de entradas para la gira.

En palabras de Robbie: «Esta gira va a ser la más atrevida hasta la fecha; estoy deseando veros el próximo año. Habrá canciones de la película Better Man, y también algo de música nueva… pero eso ya os lo contaré más adelante.»

La película Better Man, dirigida por Michael Gracey (The Greatest Showman), se estrenará en Reino Unido el 26 de diciembre y en España el 1 de enero de 2025. La película ofrece una visión única de la vida de Robbie Williams, desde sus inicios en Take That hasta su increíble carrera en solitario, todo contado desde la perspectiva humorística y sincera de Robbie, representado como un mono CGI en la pantalla.

Con récords de asistencia y ventas de entradas que aún no han sido superados, Robbie Williams promete que su gira de 2025 será una experiencia inolvidable. ¡No te pierdas la oportunidad de ver a uno de los artistas más grandes del Reino Unido en vivo en concierto!

Para más detalles y fechas completas de la gira, visita robbiewilliams.com. ¡Prepárate para una dosis de pura energía y talento!

Robbie Williams: De Take That a la Superestrella Solista

Robbie Williams, el carismático cantante británico, ha tenido una carrera impresionante tanto con el grupo Take That como en su carrera en solitario. Nacido el 13 de febrero de 1974 en Stoke-on-Trent, Staffordshire, Robbie se unió a Take That en 1990, logrando éxitos como Pray, Relight My Fire, Babe y Back for Good. Sin embargo, dejó el grupo en 1995 para iniciar su carrera en solitario.

Su primer sencillo como solista, una versión de Freedom de George Michael, alcanzó el número dos en las listas del Reino Unido en 1996. Su debut en solitario, Life Thru a Lens (1997), incluyó el éxito Angels, que se convirtió en uno de sus temas más icónicos. A lo largo de su carrera, Robbie ha lanzado 12 álbumes de estudio, incluyendo I’ve Been Expecting You (1998), Sing When You’re Winning (2000), Swing When You’re Winning (2001) y Escapology (2002).

Robbie también ha tenido éxito con colaboraciones, como Somethin’ Stupid con Nicole Kidman, y ha sido parte de proyectos como Band Aid 20 y The Justice Collective. En 2010, Robbie regresó brevemente a Take That antes de volver a su carrera en solitario en 2014.

Con una discografía impresionante y una base de fans leal, Robbie Williams sigue siendo una figura prominente en la música pop.

