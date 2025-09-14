Suede regresa a España con “Antidepressants” y una gira que promete emociones fuertes

Los iconos del britpop Suede vuelven a España en marzo de 2026 con una gira de seis fechas para presentar su nuevo álbum Antidepressants, publicado a principios de septiembre. Tras anunciar su tour por Reino Unido, la banda liderada por Brett Anderson ha confirmado conciertos en Bilbao (Santana 27, 16 de marzo), A Coruña (Pelícano, 17 de marzo), Sevilla (Cartuja Center, dentro del Insólito Sevilla Fest, 21 de marzo), Madrid (La Riviera, 23 de marzo), Valencia (Auditorio Roig Arena, 24 de marzo) y Barcelona (Razzmatazz, 25 de marzo).

Las entradas estarán disponibles en preventa el 17 de septiembre a las 10:00 h, y en venta general el 19 de septiembre a la misma hora, exclusivamente en lasttour.org.

Antidepressants ha sido recibido con entusiasmo por la crítica especializada. La revista MOJO le otorgó cinco estrellas, describiéndolo como “desafiante, tan emocionante como un memento mori”. Por su parte, Uncut lo considera “su álbum más embriagador y desquiciado desde Coming Up”. Este décimo trabajo de estudio llega tras el éxito de Autofiction (2022), que devolvió a Suede a lo más alto de las listas tras más de dos décadas y les permitió actuar ante las audiencias más numerosas de su carrera en más de 14 países.

La gira española será la primera oportunidad para disfrutar en directo de las nuevas canciones de Antidepressants en nuestro país. Un reencuentro esperado con una banda que sigue reinventándose sin perder su esencia.

Suede, tres décadas de elegancia, ruido y reinvención

Desde su irrupción en la escena londinense en 1989, Suede se convirtió en el estandarte de un britpop más oscuro y sofisticado. Su debut Suede (1993) fue un fenómeno inmediato, ganando el Mercury Prize y marcando el inicio de una carrera que desafiaría las etiquetas. Con Dog Man Star (1994), la banda liderada por Brett Anderson y el guitarrista Bernard Butler se adentró en terrenos más dramáticos y ambiciosos, antes de alcanzar el éxito masivo con Coming Up (1996), repleto de himnos como Trash y Beautiful Ones. A finales de los 90, exploraron sonidos electrónicos en Head Music (1999) y cerraron su primera etapa con A New Morning (2002), antes de separarse en 2003.

El regreso en 2010 no fue una simple reunión nostálgica. Con Bloodsports (2013), Suede recuperó su filo emocional y desde entonces han publicado cinco álbumes que consolidan su madurez artística: Night Thoughts (2016), The Blue Hour (2018), Autofiction (2022) y el reciente Antidepressants (2025), aclamado por la crítica como uno de sus trabajos más intensos. Su discografía, que abarca diez álbumes de estudio, refleja una evolución constante sin perder la esencia teatral, melancólica y provocadora que los define. Más que una banda de culto, Suede es una fuerza creativa que ha sabido envejecer con dignidad, manteniéndose relevante y emocionalmente potente en cada etapa de su trayectoria.

