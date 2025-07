Tame Impala regresa con el vibrante single “End Of Summer” inspirado en el acid house

El proyecto liderado por Kevin Parker, Tame Impala, ha vuelto con End Of Summer, un nuevo single inspirado en el acid house, lanzado el 24 de julio de 2025 a través de Modular Recordings. Este tema, el primero desde The Slow Rush (2020), anticipa su próximo álbum, aún sin título, esperado para finales de 2025. End Of Summer combina sintetizadores, ritmos bailables y la voz etérea de Parker, evocando la energía de los clubes de los 90 con un toque psicodélico moderno, con unas letras que reflejan una nostalgia agridulce. El videoclip, dirigido por Julian Klincewicz, muestra a Parker en un formato de pantalla partida a lo largo de los más de 9 minutos que dura la canción.

Grabado en su estudio de Fremantle, Australia, y mezclado por Dave Fridmann, el single marca una evolución en el sonido de Tame Impala, alejándose del pop introspectivo de Currents (2015) hacia un enfoque más electrónico. End Of Summer está disponible en Spotify, Apple Music y vinilo de edición limitada a través de la web de Tame Impala. Este regreso refuerza la habilidad de Parker para reinventar la psicodelia, manteniendo a Tame Impala como un referente global.

Tame Impala: la revolución psicodélica de Kevin Parker

Tame Impala, el proyecto del australiano Kevin Parker, emergió en 2007 desde Perth, transformando el rock psicodélico con su debut Innerspeaker (2010). Este álbum, grabado en su mayoría por Parker solo, combinó riffs inspirados en The Beatles con texturas de los 60, ganando elogios globales. Lonerism (2012), con hits como Feels Like We Only Go Backwards, consolidó su estatus, mientras Currents (2015) marcó un giro hacia el pop psicodélico con Let It Happen, conquistando festivales como Glastonbury. La habilidad de Parker para mezclar producción casera con arreglos sofisticados lo convirtió en un icono, colaborando con artistas como Lady Gaga y Travis Scott. Sus directos, con visuales hipnóticos, han definido su impacto en la escena moderna.

Con cuatro álbumes de estudio, Tame Impala ha evolucionado constantemente. The Slow Rush (2020), con Borderline, exploró ritmos disco y electrónicos, reflejando la madurez de Parker. Además, lanzó el EP Tame Impala (2008) y la recopilación de lados B B-Sides & Remixes (2018). Su próximo álbum, aún sin título, llegará en 2025 con el single End Of Summer, que introduce elementos de acid house. Parker, quien escribe, graba y produce solo, ha sido nominado a los Grammy y ha influenciado a bandas como Pond y MGMT. Con una discografía que fusiona psicodelia, pop y electrónica, Tame Impala sigue redefiniendo el género tras casi dos décadas de innovación.

