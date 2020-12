Taylor Swift publicará por sorpresa “evermore”, su nuevo disco, esta misma noche

Cuando aún tenemos reciente en nuestros oídos su último trabajo folklore, Taylor Swift ha decidido hacer de este 2020 un año un poco menos insoportable con un nuevo trabajo inesperado, evermore, que podremos disfrutar a partir de esta noche (jueves 10 de diciembre).

La artista estadounidense vuelve a colaborar con nombres del calibre de HAIM, Bon Iver y The National en este nuevo trabajo, que se compuso al mismo tiempo que el anterior porque, simplemente, estaban disfrutando tanto que no podían parar de componer.

“En el pasado, siempre traté los álbumes como épocas únicas y pasé a planificar la siguiente después del lanzamiento de un álbum. Sin embargo, había algo diferente en folklore. Al hacerlo, me sentí menos como si me fuera y más como si estuviera regresando.



Me encantó el escapismo que encontré en estos cuentos imaginarios / no imaginarios. Me encantó la forma en que dieron la bienvenida a los paisajes oníricos, las tragedias y las historias épicas de amor perdido y encontrado en sus vidas. Así que seguí escribiéndolos”, explica Swift acerca del proceso de grabación de este nuevo trabajo.

Esta misma noche podremos descubrirlo junto al videoclip para una de sus principales canciones,que responde al título de willow.