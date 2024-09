THE MISSION: Sus 5 mejores discos de estudio ordenados de «peor» a mejor

«Hay una vista cristalina desde mi ventana

donde puedo ver los años venideros

Vivo con las cicatrices y el aguijón del placer

Vivo por la espada, el acero y el escudo.

Puedo derribar los muros y asaltar las barricadas

Correr hacia el lugar donde se arrastran los atemorizados

El deseo acecha más allá del bien y del mal

Así que bailo sobre las tumbas donde caen los sagrados»

WASTELAND, THE MISSION

The Mission UK live in concert at Great American Music Hall in San Francisco, CA, USA on May 9, 2024

Hablar de The Mission hoy es recordarun pasado glorioso y revivir un presente atronador y esperanzador. Temas legendarios como Wasteland, Stay With Me, Severina, Love Me to Death, Tower of Strength, Butterfly on a Wheel, Deliverance, Like a Child Again así como tantos legendarios y actuales, enraízan la epidermis de miles de seguidores de todo el mundo, incluido a un servidor.

Los vi años atrás en Barcelona y, sin lugar a dudas, volveré a verlos en la Sala Razzmatazz de Barcelona este 25 de septiembre de 2024 en su D-Tour 24. Como reza uno de sus más célebres títulos: Ámame hasta la muerte (Love me to Death).

The Mission son también conocidos como The Mission UK en Estados Unidos como diferencia con otra banda norteamericana que abandera el mismo nombre. Sin embargo, y al margen de esta curiosa coincidencia, desde hace tiempo The Mission se definen sin las siglas UK. Estamos ante una banda británica que abarca el post punk, el gótico y la llamada darkwave. La banda se formó en la localidad de Leeds durante 1986 gracias al encuentro entre Craig Adams y Wayne Hussey, exmiembros de The Sisters of Mercy. Lamentablemente y tras 10 años de brillante carrera, decidieron separarse, pero trascurridos 3 años volvieron a reagruparse con la ayuda de Mark Thwaite y el exbaterista de The Cult, Scott Garrett. En 1999, la formación retornó los escenarios y ahora están con su nueva gira 2024, un deseado evento que vuelve a resucitar aquel sonido tan personal y absorbente que definió a la banda.

Gracias a sus poderosas guitarras, marcada batería y a una voz que se desgarra tanto en estudio como en los directos, sus trabajos de estudio, sus magnos directos, antologías, recopilatorios, sencillos, EP y grabaciones especiales (BBC) abarcan una epopeya sónica de altísimos vuelos, sensaciones y experiencias. Recordemos que su gira por España pasa por Barcelona (25/09/24, Sala Razzmatazz), Madrid (26/09/24, Sala Changó), Murcia (27/09/24, Festival de la Visora) y Bilbao (1/10(24, Sala Santana 27).

Como miembros actuales cabe citar a Wayne Hussey (voz y guitarra), Craig Adams (bajo eléctrico), Simon Hinkler (guitarra) y Mike Kelly (batería y percusión). No obstante, entre sus filas han pasado ex músicos como Mick Brown, batería (1986-1996), Scott Garrett, batería (1999-2003), Steve Spring, batería (2003-2008), Paul Etchells, guitarra (1991-1993), Mark Thwaite, guitarra (1993-1996, 1999-2001, 2005-2008), Rob Holliday, guitarra (2001-2005), Andy Cousin, bajo (1993-1996) y Richard Vernon, bajo (2003-2008).

EN BUSCA BUSCANDO DEL

Llegamos a este punto me gusta siempre recordar que estas elecciones son personales, ya que a veces coinciden o no con otras posibles valoraciones entre distintos críticos especializados y seguidores de la formación. Es normal y justamente esta disparidad es lo que convierte la música en magia universal y profunda interacción entre sus adeptos.

The Mission no es una banda de estadios sino más bien una formación de culto venerada por todos aquellos amantes del género. Es por ello que, sin tener en cuenta si los álbumes elegidos contienen o no grandes éxitos (la banda tiene varios), pero en cambio sí valorando como criterios selectivos el concepto y la coherencia global de las composiciones y los detalles vocales y sonoros que envuelven a sus discos, debemos tener en cuenta la importancia de la selección realizada. Vamos pues a lío…

5. GOD IS A BULLET (2007)

«No me pidas que elija cuando no me das opción ¿Qué te hace suspirar cuando escuchas mi voz? No quiero ser violada. Quiero ser seducida (…) Porque no entiendo qué lleva a un hombre a amar y a matar con la misma mano»

TO LOVE & TO KILL WITH THE VERY SAME HAND

Al igual que el disco Aura, es considerado como el gran retorno a las resonancias de sus primeros compromisos. Los medios alabaron las letras de los temas. Sin duda, un álbum equilibrado, con desiguales influjos y con un expresividad mucho más propia e íntima. No se trata de un album de adhesivos éxitos y estructuras coreables. Se regresa al modelo de composición cualitativa con atribuciones disímiles que oscilan desde Johny Cash a U2, pasando por el rock gótico. God is a Bullet construye su personalidad sobre melodías y riffs limpios, dejando que las voces transmitan toda la pasión. Al tratarse de un álbum que aborda muchos temas y letras serias, mezcla penumbra y dureza en lo musical, un contraste que sobrecoge y destila puro romanticismo oscuro. Para mi es un álbum genial para los fanáticos incondicionales; si amas a esta banda, el álbum te encantará.

4. ANOTHER FALL FROM GRACE (2016)

«La soledad puede llevar a actos de desesperación y a lugares extraños (…) La soledad puede ser un estado mental tóxico. Supurar y decaer como un cáncer. Reflexionar y cavilar (…) pero esconderse no es la respuesta (…) No tengas miedo a tropezar y a caer (…) Tus peores miedos pueden residir en el rechazo y en el abandono sin esperanza»

WITHIN THE DEEPEST DARKNESS

«Vidrios rotos. Rosas muertas y marchitas. Cuando una puerta más se abre, otra se cierra. Hay tantos monstruos que cultivamos a través de los años. Hay tantas agendas ocultas y resentimientos horneados en lágrimas. Dejamos mucha sangre en el camino. Lo que fue antes ya no lo vemos. Necesitamos más tiempo para limpiar ese polvo. Todos regresaremos ya sea para quedar en el suelo o para quemarnos»

BLOOD ON THE ROAD

Representa un claro retorno al sonido más oscuro de los 80 pero con aspectos realmente conmovedores. Para mí y para muchos seguidores es un album maestro, sin desperdicio. No contiene exitazos, pero su calidad sonora y compositiva, así como sus juegos vocales y de efectismos de cobertura, son hipnotizantes, furiosamente desgarradores. Los textos son tremendamente abrasivos. Temas como Blood on the Road, Within the Deepest Darkness, Can’t See the Ocean for the Rain, Tyranny of Secrets entre otros despedazan el alma.

El sonido del disco representa un puente entre el álbum First and Last and Always de The Sisters of Mercy y God’s Own Medicine, el álbum debut de The Mission. Además, fueron invitados los vocalistas Evil Vine, Gary Numan, Ville Valo (HIM), Martin Gore (Depeche Mode) y Julianne Regan (All About Eve). El álbum llegó hasta el puesto 38 en el UK Album Chart.

Es un disco que sorprende cuando lo escuchas por primera vez ya que no esperas un trabajo de tanta calidad. Creo firmemente que es uno de los mejores discos de la banda. Personalmente me encanta. Su producción es impecable, haciéndose notar el regreso impecable del guitarrista original.

3. GOD’S OWN MEDICINE (1986)

«Déjame entrar en tu torre de marfil. Déjame entrar en tus sagrados muros (…) Tus dedos bailan sobre mi piel (…) Caminaremos a través del fuego del amor (…) Ámame hasta la muerte (…) Asfíxiame con besos. Ahógame en tus olas de dulzura (…) y seguir buscando el orgullo del hombre»

LOVE ME TO DEATH

Fue el álbum debut de la banda publicado por Phonogram Records (Europa) y por Mercury Records (Estados Unidos). Ensalzado por la crítica por acercarse al sonido mítico de bandas como Led Zeppelin y Yes. Es considerado como «la primera piedra de la invasión del rock gótico en el Reino Unido».

El disco alcanzó el puesto 14 en UK y después recibió el disco de plata por la BPI. Logró vender más de sesenta mil copias en el Reino Unido. Por su parte, en los Estados Unidos llegó hasta la posición 108 en la lista Billboard 2005.​ Para promocionarlo se extrajeron los sencillos Stay With Me, Severina y Wasteland, que se posicionaron en los puestos 30, 25 y 11 respectivamente de la lista de UK Singles Chart.

2. AURA (2001)

«El amor no es miedo, el amor no es posesión. El amor no se vincula con la culpa de la transgresión. Estoy rompiendo la piel como una sonrisa de papel maché (…) Ahora sé cómo se siente cuando el diablo me pisa los talones (…) Una vez fui un ángel, ahora mi halo está en llamas. Me estoy quemando. Estoy mudando de piel y estoy caminando sobre una cuerda floja»

LAY YOUR HANDS ON ME

Obtuvo el puesto número 1 en la lista de música alternativa de Alemania, manteniéndose en esta por 8 semanas consecutivas. Recibió muy buenas reseñas por parte de la crítica especializada considerándolo como el gran regreso al sonido de sus primeros discos. Muchos lo consideran su mejor álbum, además, marcó el comienzo del regreso del antiguo desplante, excelencia y libertad de la banda. Musicalmente se define una fusión de descarado, brutalidad y seducción. Las letras abarcan diversos temas próximos a la emotividad personal.

El álbum cuenta con invitados de lujo como el talento de la violonchelista Caroline Dale (Page & Plant, Dave Gilmour, Oasis, multitud de bandas sonoras y miembro regular de la London Metropolitan Orchestra) También se incluye a la violinista Cathy Thompson (Michael Nyman, Peter Gabriel, Page & Plant y Robbie Williams entre otros. Un álbum que fascina de principio a fin.

1. CHILDREN (1988)

«Me levantas cuando estoy en el suelo. Me ayudas cuando estoy sola y asustada. Y me siento fiel a la palabra escrita. (…) Me destrozaría sentir que a nadie le importó (…) Eres como una torre de fortaleza para mí»

TOWER OF STRENGTH

Allmusic lo considera el álbum más dramático de la formación y el más elogiado por los multi arreglos que le proporcionaron una atmósfera más oscura. El álbum alcanzó el puesto 2 en la lista británica UK Albums Chart, la posición más alta de la banda. Fue certificado con disco de oro por al BPI, luego de vender más de cien mil unidades en el Reino Unido.​ Por su parte, en Estados Unidos logró ocupar el puesto 126 en el Billboard 2004.

The Mission es una banda dramática y grandiosa cuyos miembros nunca tuvieron miedo de mostrar sus corazones al exterior. Children es un claro reflejo de ello, parece ser un álbum bien elaborado para el éxito comercial pues se vendió muy bien y tuvo dos grandes sencillos en Wasteland y Tower Of Strength. Algunas canciones me recuerdan en a Led Zeppelin, U2 e incluso a Simple Minds, todo ello bajo el sello de The Mission.

MENCIONES ESPECIALES

NEVERLAND (1995)

«Baja tus armas (…) Déjame liberarte de tu madeja enredada. Quema tus templos y tus santuarios sagrados. Tamiza las cenizas en busca de la verdad que brilla. No más llantos ni retorcimientos de manos. Ven conmigo a la tierra prometida. Cierra los ojos y bajaremos lentamente y nos ahogaremos en el resplandor»

Fue criticado en su momento por el alejamiento del sonido clásico de sus anteriores trabajos, acercándose a una base más rítmica basada en la guitarra y por el uso de teclados y sintetizadores. Obtuvo el puesto 58 en los UK Albums Chart del Reino Unido, siendo el primero de la banda desde su fundación en no alcanzar los top 40 en dicho país.

A pesar de ello, es un disco interesante que ofrece aspectos y melodías poderosas ya que a través de ellos la banda trata de componer otros niveles melódicos. Hay temas que recuerdan a Led Zeppelin (Sway), a U2 y The Cure (Swoon) o a The Simple Minds (Afterglow)… Personalmente es un álbum atractivo que, tras escucharlo un par de veces, te atrapa.

ANEXO: ALGUNOS VIDEOS INMORTALES DE THE MISSION

2004 The Mission filmó y grabó su concierto en Colonia, Alemania que tituló «Lighting The Candles»

THE END…

Para finalizar nada mejor que leer las reflexiones inteligentes de Wayne Hussey que expresó para el medio mexicano Filter y que definen perfectamente la esencia y legado de este genial banda llamada THE MISSION: «Nosotros veníamos del post-punk como muchas bandas (Echo and the Bunnymen, Depeche Mode, The Cure, Bauhau, etc) … Éramos parte de la sombrilla que todos llamábamos post-punk. Entonces lo que denominábamos gótico se fue convirtiendo en un subgénero del post-punk. El gótico lo conformaban un universo de personas que gravitaban las unas a las otras con un gusto estético y cultural similar.

El problema fue cuando el género entró al mainstream. Cuando cualquier fenómeno cultural logra una popularidad masiva, se diluye y pierde su filo, y a mediados de los 80, el gótico, al menos en Inglaterra, se volvió muy popular, y de repente estaba de moda pertenecer a esa subcultura. Empezaron a exigir uniformes, no sólo en la manera en la que te tenías que vestir, también en la música que escuchabas. Para mí todo es música, como debe de ser. No existen etiquetas.

La banda se formó a finales del 85, entonces, hemos sido una banda cerca de 37 años y a pesar de los años, aún podemos salir de gira en todo el mundo, tal vez no con una audiencia tan grande como alguna vez la tuvimos, pero el hecho de que todavía lo podamos hacer y además, vivamos de ello, me enorgullece. Amo hacer música y seguir en esta banda se siente como una bendición. Como agrupación, creo que con el tiempo hemos sido menos crueles con nosotros mismos, ya no existen las tensiones que tal vez teníamos cuando éramos jóvenes.

En cuanto a nuestro legado, yo no soy nadie para decir qué hemos dejado alguna marca, obviamente estoy orgulloso de la música que hicimos, pero hay cosas de las que tampoco me siento orgulloso, pero creo que eso es parte de ser un creativo. Me gusta pensar que todavía tenemos algo que decir, cuándo y cómo lo haremos, no lo sé, pero siempre tenemos la creatividad latente en nosotros».

Cuando tengas miedo y te sientas solo, acércate a mí,

en el frío y la oscuridad de la noche, acércate a mí,

siempre estaré ahí para ti,

no importa lo que digas o hagas,

siempre brillaré con fuerza para ti

e iluminaré tu camino



Cuando el mundo te esté arrastrando hacia abajo,

acércate a mí

Cuando el dolor sea demasiado profundo para desgarrarlo,

acércate a mí,

No importa lo lejos que esté, ya sea de noche o de día,

Recuerda que estoy bajo el mismo gran cielo como tú.



El calor del sol liberará y embellecerá

Así que extiende tus alas y vuela hacia el cielo

como la libélula



Cuando te sientas encadenado y encadenado,

acércate a mí,

cuando estés atado por la duda y el miedo,

acércate a mí,

no hay nada que no haría,

daría mi vida por ti,

quiero creer en el hechizo, en el hechizo que tejes.

Y el amor siempre sanará y purificará

Así que abre tus alas y vuela como la libélula

Con cada amanecer llega un sol

Después de cada tormenta llega un cielo azul

Con cada beso llega una promesa



El calor del sol liberará y embellecerá

Así que abre tus alas y vuela como la libélula

El amor siempre sanará y purificará

Así que abre tus alas y vuela hacia el cielo

Como la libélula …

DRAGONFLY (AURA)