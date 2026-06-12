Olivia Rodrigo ha publicado hoy You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love, su tercer álbum de estudio, disponible ya en todas las plataformas a través de Geffen Records. Son trece canciones, producidas de nuevo junto a Dan Nigro, repartidas en dos caras conceptuales («Girl So in Love» y «You Seem Pretty Sad») que la propia artista ha descrito como un recorrido por una relación de principio a fin: la euforia inicial, las primeras grietas y la ruptura final.

El disco llega cuatro años después de Sour y tres después de Guts, y confirma lo que ya apuntaban sus dos adelantos, «Drop Dead» y «The Cure»: una vuelta a las texturas synth y guitarras de los 80 con la sombra de The Cure planeando sobre todo el proyecto. Esa influencia se hace literal en «What’s Wrong With Me», la décima canción del álbum y la primera colaboración oficial de la carrera de Rodrigo, con Robert Smith como invitado vocal.

Smith y Rodrigo ya habían compartido escenario en el Glastonbury de 2025 y adelantaron el tema en directo hace pocos días en el Primavera Sound. Que la colaboración haya terminado siendo precisamente con él no es casualidad: Rodrigo ha repetido en varias entrevistas que es «amiga» del líder de The Cure y que hablan «cada semana», y la huella sonora de la banda británica recorre el disco desde la referencia a «Just Like Heaven» en «Drop Dead» hasta el título completo de «The Cure».

Dos caras, una ruptura: el tracklist completo de «You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love»

Rodrigo presentó el listado de canciones a finales de mayo dividido en dos bloques, a la manera de un vinilo o una cinta de casete. La primera cara, «Girl So in Love», agrupa los temas de tono más luminoso (aunque no exento de ansiedad); la segunda, «You Seem Pretty Sad», se adentra en el terreno más sombrío y termina en ruptura abierta.

Girl So in Love

«Drop Dead» «Stupid Song» «Honeybee» «Maggots for Brains» «U + Me = <3» «My Way» «Purple»

You Seem Pretty Sad

«The Cure» «Begged» «What’s Wrong With Me» (con Robert Smith) «Less» «Expectations» «Cigarette Smoke»

«Drop Dead» y «The Cure» ya habían llegado como adelantos, el primero en abril (su cuarto número uno en Estados Unidos) y el segundo en mayo. El resto del disco era inédito hasta hoy.

El ídolo al que Olivia Rodrigo llama «amigo» desde hace un año

«What’s Wrong With Me» no es un cameo de relleno. Es, según Rodrigo, «la primera canción que tengo con una colaboración» en toda su carrera, y la artista no ha escondido lo que significa para ella tener a Robert Smith como compañero de voz en el estribillo. Lo presentó en directo hace pocos días en el Primavera Sound con esas palabras, visiblemente emocionada.

La canción funciona como un dúo real, no como una participación testimonial: ambas voces se entrelazan en el estribillo y Smith asume una estrofa propia. El resultado encaja con el resto del disco, donde la herencia new wave y goth de The Cure aparece una y otra vez, desde los sintetizadores de «Maggots for Brains» hasta el propio título de «The Cure».

El diario íntimo que se hizo generación

Desde su irrupción con Sour en 2021, Olivia Rodrigo ha demostrado una capacidad poco común para convertir experiencias íntimas en himnos generacionales. «Drivers License» la situó de inmediato en el centro del pop contemporáneo; Guts (2023) consolidó esa identidad con guitarras afiladas y una escritura que mezcla confesión y sarcasmo con una madurez inusual. Desde entonces, Rodrigo ha sumado giras multitudinarias, colaboraciones inesperadas (como su actuación junto a David Byrne) y una presencia cultural que va mucho más allá de la música.

You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love llega como el proyecto más ambicioso de Rodrigo hasta la fecha: trece canciones concebidas como un arco narrativo completo, con Dan Nigro de nuevo al frente de la producción y, por primera vez, una voz invitada que no es decorativa sino central. Si Guts fue la confirmación de su talento, este disco es la prueba de que Rodrigo puede arriesgar (estructuralmente, sonoramente, en colaboraciones) sin perder lo que la hizo única.

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