Festival: Primavera Sound anuncia cambios en el cartel para el Weekend 2

Como la semana pasada, vuelve la acción al Parc del Fòrum (deberías leer nuestras recomendaciones para el Weekend 2 aquí o escucharlas en nuestro podcast), y hay algunos cambios e imprevistos en la programación de Primavera Sound.

Lamentablemente, como ha informado en redes sociales la organización del festival, Bleachers, Clairo, Holly Humberstone y Tainy no podrán estar finalmente en el festival por circunstancias imprevistas, mientras que Hurray For The Riff Raff presentando el brillante tratado art-punk Life on Earth, Mura Masa, a las puertas de publicar un tercer disco que le confirmará como uno de los productores más imaginativos de este siglo, el australiano Chet Faker y el cantautor metafísico Ferran Palau se suman al cartel para actuar el viernes 10 a las 19:00 h (escenario Pull&Bear), el sábado 11 a las 23:00 h (escenario Tous), el viernes 10 a las 23:00 (escenario Tous) y el jueves 9 a las 19:05 (escenario Plenitude), respectivamente.

Igualmente, han aprovechado para comunicar que se han agotado las entradas para la fiesta Brunch-on-the-Beach, prevista para este domingo 12 de junio, por lo que es imprescindible tener la reserva descargada en la aplicación de DICE para acceder, ya que no habrá entradas disponibles en taquilla.

