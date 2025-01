Alan Parsons Live Project, Lita Ford, Samantha Fish y Sex Museum encabezan las primeras confirmaciones del BBK Bilbao Music Legends Fest 2025

El BBK Bilbao Music Legends Fest ha anunciado sus primeras confirmaciones para la edición de 2025, que se celebrará los días 13 y 14 de junio en el Bilbao Arena. Alan Parsons Live Project, Lita Ford, Samantha Fish y Sex Museum son los primeros nombres que encabezan el cartel de este festival, que ya se ha consolidado como una cita ineludible en el calendario cultural de Bilbao.

Alan Parsons, el legendario icono del rock progresivo, será el primer cabeza de cartel. Con una carrera que incluye trabajos como ingeniero de sonido para The Beatles, Pink Floyd y The Hollies, Parsons llega al festival con su Alan Parsons Live Project, ofreciendo al público bilbaíno la oportunidad de disfrutar de un espectáculo que en 2022 fue suspendido por motivos de salud del artista.

A Parsons se une Lita Ford, la reina del metal y exguitarrista de The Runaways, quien traerá su energía y experiencia de casi 50 años en la industria musical. Samantha Fish, conocida por su rock-blues crudo y enérgico, también se presentará en el festival, mientras que los madrileños Sex Museum celebrarán su 40 aniversario con un directo lleno de sus grandes éxitos y adelantos de su nuevo disco.

El festival, patrocinado por BBK y el Ayuntamiento de Bilbao, y organizado por Dekker Events, ha puesto a la venta los primeros bonos a un precio especial de lanzamiento de 95 € + gastos hasta el 31 de enero. Además, el evento se destaca por su compromiso con la sostenibilidad, implementando diversas iniciativas ecoamigables y promoviendo el transporte sostenible.

Alan Parsons: Un Maestro del Rock Progresivo

Alan Parsons es un nombre que resuena con fuerza en la historia del rock progresivo. Con una carrera que abarca más de cinco décadas, Parsons ha trabajado con algunos de los nombres más grandes de la música, incluyendo The Beatles y Pink Floyd. Su trabajo como ingeniero de sonido en el álbum The Dark Side of the Moon de Pink Floyd es legendario, y su propio proyecto, Alan Parsons Live Project, ha lanzado casi 70 discos a lo largo de los años.

Parsons ha sido nominado a 13 premios Grammy y ha ganado uno, consolidando su lugar como uno de los grandes de la música. Su presencia en el BBK Bilbao Music Legends Fest 2025 es una oportunidad única para los fans de disfrutar de su talento en vivo, especialmente después de la cancelación de su actuación en 2022 por motivos de salud.

