Alan Parsons Live Project también estará en Alma Occident Madrid y Barcelona 2025

Alan Parsons Live Project se une al cartel de Alma Occident 2025. La leyenda del rock progresivo tocará el 26 de junio en el Parque Tierno Galván de Madrid y el 28 de junio en el Poble Espanyol de Barcelona.

A las puertas de la Navidad, Alma Occident revela un nuevo artista de gran calibre para su ambiciosa segunda edición. Alan Parsons Live Project confirma su participación en este ciclo de conciertos, aportando su aura legendaria como icono del rock progresivo y conceptual. El británico ofrecerá un recital con el temple y pulso que le caracteriza el próximo 26 de junio en el Parque Tierno Galván de Madrid y el 28 de junio en el Poble Espanyol de Barcelona.

Alan Parsons Live Project comenzó su carrera como ingeniero de sonido en los estudios Abbey Road, donde trabajó en álbumes icónicos como Abbey Road y Let It Be de The Beatles, así como en The Dark Side of the Moon de Pink Floyd, que le valió reconocimiento mundial. En 1975, junto con Eric Woolfson, formó The Alan Parsons Project, una banda de rock progresivo y sinfónico caracterizada por sus arreglos complejos y temas conceptuales. Entre sus éxitos más conocidos se encuentran Eye in the Sky, Games People Play y I Wouldn’t Want to Be Like You.

Alan Parsons, músico, ingeniero de sonido y productor británico, ha sido nominado a varios premios Grammy y ha continuado activo tanto como músico como productor, dejando una huella imborrable en la historia de la música. Su último trabajo en solitario es el álbum From the New World, en el que sus inquietudes por mirar al futuro continúan férreas y que a buen seguro desgranarà a su paso por Alma Occident Madrid y Barcelona sin olvidar sus grandes clásicos.

El ciclo de conciertos de Alma Occident 2025 promete ser un evento inolvidable con la participación de Alan Parsons Live Project.

