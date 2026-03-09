Asian Dub Foundation encenderán el MUD 2026 con una inauguración que reivindica el folk sin fronteras

La decimonovena edición del MUD – Músiques Disperses ya tiene su pistoletazo de salida y lo dará Asian Dub Foundation, una de esas bandas que no entienden de etiquetas ni de geografías. El festival, que se celebrará en Lleida del 12 al 15 de marzo de 2026, vuelve a reivindicar su identidad como espacio donde la música de raíz se mezcla con la modernidad sin pedir permiso. El cartel de este año apuesta por un equilibrio muy medido entre figuras internacionales, proyectos de raíz y nuevas voces que están reescribiendo el folk desde perspectivas contemporáneas, tal y como detalla la organización en su comunicado oficial.

La inauguración del jueves en el Cafè del Teatre correrá a cargo de Asian Dub Foundation, cuyo sonido —una mezcla explosiva de jungle, líneas de bajo dub, guitarras afiladas y rap militante— sigue siendo un género en sí mismo. Formados en los 90 en el este de Londres, su trayectoria combina activismo, pedagogía y una visión musical que ha compartido escenario con Rage Against The Machine, Beastie Boys o Primal Scream, además de colaboraciones con Radiohead, Sinéad O’Connor o Iggy Pop. Su presencia en el MUD no es solo un concierto: es una declaración de intenciones sobre lo que significa un festival que entiende la tradición como algo vivo y en constante transformación.

El viernes será el turno de Santiago Auserón & La Academia Nocturna, que revisitarán canciones de Radio Futura y Juan Perro en un formato renovado y lleno de matices. Esa misma noche, el productor alemán Shantel llevará su visión paneuropea del electro‑balkan al Cafè del Teatre, reivindicando la migración como motor cultural a través de un sonido que mezcla tradición, electrónica y memoria familiar.

El sábado, el festival se sumerge en la raíz desde la experimentación con Terrae, que presentarán su primer largo Nostre Gra, un homenaje a las Terres de l’Ebre donde conviven sintetizadores, percusión y relatos de un territorio que se resiste a desaparecer. Después llegará L’Arannà con Turmarí, un viaje sonoro por las Pitiüses que combina archivo oral, instrumentos tradicionales y electrónica para reinterpretar Ibiza y Formentera desde una mirada contemporánea.

El cierre del domingo será un lujo: Ben Harper, en formato solo, actuará en el Teatre de la Llotja en una fecha exclusiva en Cataluña. Con 18 discos, tres Grammy y una carrera marcada por la mezcla de géneros y el compromiso social, Harper promete un final íntimo y memorable para un festival que siempre ha apostado por la emoción antes que por el artificio. El MUD completa su programación con conciertos matinales gratuitos de Pau Castellví, Ponent Roots y la propuesta familiar El Pony Menut, reforzando su vocación de festival abierto y diverso.

Asian Dub Foundation, tres décadas de mestizaje sonoro y activismo musical

Desde sus inicios en los 90, Asian Dub Foundation han sido una fuerza singular dentro de la música global. Nacidos en un taller comunitario en Londres, su mezcla de jungle, dub, guitarras de raíz asiática y rap político los convirtió en una de las bandas más influyentes del cruce entre electrónica y activismo. Con discos como Facts and Fictions, Rafi’s Revenge o Community Music, consolidaron un sonido que siempre ha ido acompañado de un fuerte compromiso social, campañas contra injusticias judiciales y proyectos educativos como ADF Education. Su incursión en los cineconciertos —especialmente con su reinterpretación de La Haine— amplió aún más su impacto cultural. Tres décadas después, siguen siendo un referente de cómo la música puede ser un espacio de resistencia, identidad y celebración colectiva.

