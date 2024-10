Austin City Limits regresa con un cartel apasionante, estrellas rutilantes e interesantes artistas emergentes

¿Cuál es el extraño embrujo que, a pesar del cartel, las adversidades y las circunstancias nos hacen regresar cada año a este mágico Austin City Limits 2024? El secreto de su pócima se desentraña con los años y las ediciones que pasan una tras otra a través de unos ingredientes recurrentes e infalibles como el increíble buen rollo de los asistentes al festival, un cartel que fusiona ayer y mañana con tantas críticas antes de su celebración como alabanzas cuando se termina, y un entorno natural tan impactante como Zilker Park. La fórmula hace del ACL el paraíso del melómano. Nada se le parece.

Otra de las curiosas tradiciones a las que se enfrenta cualquier asistente es la inevitabilidad de sufrir una dolorosa cancelación. Childish Gambino en 2018 o Kali Uchis el año pasado ya pasaron por ello por una dislocación de un hombro y un embarazo, respectivamente. Este año le ha tocado a la última sensación pop, Chapelle Roan, quien debido a su delicado estado de salud mental ha decidido cancelar la gira que la conduciría al estrellato más absoluto. A pesar de todo, decenas de aventuras musicales nos esperan en este parque los sueños musicales protagonizados por estrellas como Dua Lipa, Foster The People, Blink-182, Jungle, Khruangbin, Leon Bridges, Taylor, The Creator… Repasamos los momentos que navegarán entre nuestros recuerdos y sueños de un festival sin límtes.

La diva: Dua Lipa

Dua Lipa llega a Austin en el apogeo de su carrera. De la mano del genio Kevin Parker ha transformado el anquilosado sonido del pop comercial y ha devuelto el sonido psicodélico de Tame Impala al foco mediático. Su Radical Optimism es un golpe en la mesa y una demostración de valentía y talento, el cual unido a sus viejos himnos supone una buena muestra de lo que ha sido el pop de esta década encarnado en su rostro más significativo. Una diva anda suelta en Zilker Park lista para hacernos entrar en el Olimpo del pop.

La canción que nos robará el corazón: Khruangbin

Quizás Houdini se lleve los focos pero si una canción se llevará el corazón de todo Austin va a ser Texas Sun. Khruangbin protagonizará un momento icónico con ese himno texano y universal. El trío de Houston se han ganado a pulso el hecho de ser cabeza de cartel de un gran festival estadounidense. Lo han hecho sin etiquetas musicales, un carisma arrollador y una personalidad que les han hecho sonar a Khruangbin. Sin artificios. Simplemente Khruangbin. Y eso ya es mucho. Será el momento de cerrar los ojos, abrir el corazón y disfrutar de un momento épico.

La nostalgia de los 2010: Foster the People

Los chicos de California ha regresado recientemente con un temazo como Lost in Space y su nuevo Paradise State of Mind donde revolucionan su antiguo sonido adentrándose en territorios más bailables. Se han sabido reciclar y han abrazado el paso del tiempo no como una condena sino como una oportunidad de exploración. Aunque, en este Austin City Limits regresarán Pumped Up Kicks o Call it What you Want y con ellas la nostalgia de aquellos primeros 2010 tan oscuros como brillantes. Quizás ya hayamos aceptado todos que la vida no es en Súper 8 y una juerga continua pero siempre nos quedarán ellos para recordarnos un momento en el que lo fue.

La estrella serena: Leon Bridges

Enganchados a su recién estrenado single Laredo, anticipo del que promete ser su álbum definitivo y que se estrena el primer día del festival, lo cual hace indicar que probablemente seremos los primeros en oírlo en directo, nos encontramos con este artista sereno y tranquilo. A base de estilazo y carisma se ha consolidado como uno de los artistas más interesantes de la escena estadounidense. Una estrella sin estridencias que bucea en el pasado para reeditarlo, barnizarlo y ofrecernos temas que se convierten en himnos instantáneos. Otro de los momentos imprescindibles del ACL de este texano de adopción universal.

Bailando los 70: Jungle

Jungle no pueden molar más. Es imposible analizar su sonido funk, edulcoración apasionante de los 70 más estilísticos y sus dos voces en falsete saltando sobre ritmos alocados. Lo tienen todo para molar. No cabe más análisis. Back on 74 les ha abierto de manera definitiva el mercado estadounidense y su disco Volcano ha hecho un ruido insospechado a nivel comercial. Para los que nos enamoramos de The Heat o Busy Earnin’ regresar a un concierto de la banda londinense es un recorrido por diez años de lujo musical y una mirada necesaria a otros ritmos y tiempos musicales más exhuberantes. Bailaremos con ellos hasta que 2024 sea 1974 de nuevo.

Pop en vena: Cannons

La banda californiana es la hija ilégitima del rock y del pop. La banda de Michelle Joy son pura purpurina, guitarras sensuales, terciopelo en la voz, letras pegadizas. Un envoltorio que resume la escena angelina de las últimas décadas. Es difícil no caer en sus brazos. Porque por muy facilonas que parezcan Purple Sun, Hurricane, Bad Dream o Fire For You no dejan de ser grandes canciones que apetece escuchar. En Austin nos encontraremos con su versión en directo, mucho más ruidosa y rockera que los Cannons del estudio.

En busca de la última década feliz: Blink – 182

El Austin City Limits sabe bien como homenajear a iconos de la música de décadas pasadas. Este año le ha tocado el turno a unos chalados californianos que les dio por cambiar la escena angelina a finales de los 90. Y es que cualquier adolescente macarra le debe mucho al humor de bandas como Blink, Offspring o NOFX. One More Time se llama su último álbum de estudio y a pesar de la calma que proporcionan los años, las decepciones, las experiencias traumáticas y el hecho de haberse kardashianizado, este concierto es precisamente eso: One more time para encontrarte con tu yo desperdigado en All The Small Things, What’s My Age Again? o First Date.

Misterios del country: Orville Peck

Con solo dos álbumes en el mercado, este talento sudafricano ha revolucionado la escena country desde sus cimientos, a nivel estético, espiritual y musical. Su icónica imagen, su oscuro sonido y su rollo pop y teatral son una buena antitesis de lo que es el country tradicional y una propuesta de remodelación más que interesante. Temas como Dead of Night son un buen ejemplo de la valentía y el buen gusto de este genio musical con el que nos encontraremos en el Austin City Limits.

El encanto de lo predecible: Chris Stapleton

Si Orville es la purpurina del nuevo country, Chris Stapleton representa el viejo Nashville y sus discos con aroma a Estados Unidos, a tipos rudos en situaciones jodidas. Higher, lanzado hace apenas un año, es la quintaesencia de todo eso. Intimidad, baladas poderosas y un tipo cantando sus verdades. Temas como Tennessee Whiskey o Outlaw State of Mind han forjado no una carrera sino la leyenda de este icono que recibirá un cálido homenaje en un ACL lleno de estrellas.

Rarezas irresistibles: Glass Beams

Han pillado a todo el mundo en el underground estadounidense por sorpresa. Y los han enamorado. La explicación es que son una valiosa y extraña joya musical, tan única y delicada que no puedes dejar de mirarla. Su sonido es una rareza llena de arabescos, jazz, psicodelia y rock. Toda una maraña que se transforma en una junga sonora de la que no puedes ni quieres salir. Sus misteriosas máscaras les confieren un punto extra de misterio y exotismo, por lo que el hype ya está servido. Lo increíble es que hayan logrado todo ello con apenas dos Eps en el mercado, lo cual les convierte en una de las mayores promesas del panorama alternativo mundial.

Las esencias del punk: Mannequin Pussy

La banda de Philadelphia es lo opuesto a Glass Beams. Sin máscaras o artificios. Las chicas de la Costa Este son pura distorsión noise, diversión punk. Simpleza, rudeza y mala leche para descontrolar tus oídos, resucitar tu lado rebelde y hacerte botar sin pensar. Todo un revival punk que nos hace añorar los garitos perdidos donde la rabia juvenil se convertía en sonidos ásperos como los que pueblan canciones como I Got Heaven. Un tema que anticipa un nuevo disco con unas Mannequin Pussy más melódicas pero con la misma energía que llevan derrochando 15 años por los escenarios de Estados Unidos.

El renovador: Tyler, The Creator

El rapero angelino se ha convertido en uno de los rostros más reconocibles del nuevo rap. Todo un revolucionador que ha experimentado con todo tipo de sonidos adaptando sus afiladas letras a todo tipo de contextos sonoros sofisticados y elegantes. Terciopelo con mala leche, Tyler ha sabido elegir con quien lanzar colaboraciones a lo largo de los años y ha trabajado con alguna de las cabras del género desde Frank Ocean y A$AP Rocky a Kanye pasando por Erykah Badu, Kali Uchis o Jay – Z. El rap no será lo mismo ya sin temazos emblemáticos como Earfquake, Best Interest o She. Poesía en el parque.

Sonidos fronterizos: Hermanos Gutiérrez

Nos quedamos boquiabiertos con su directo en el último SXSW donde telonearon a los Black Keys y nos reencontramos con ellos ávidos de ritmos fronterizos y sonidos del mejor western. Hijos musicales del genial Ennio Morricone, los dos hermanos son siempre una apuesta segura si buscas música diferente para mentes despiertas con buen gusto. Será un placer repasar los seis álbumes de estos ecuatorianos afincados en Suiza.

El rock nunca muere: Grand Funk Railroad

La banda de Flint es una de esas escasas formaciones que pueden alardear de cambiar el rumbo de la música. Y es que a pesar de sobrevivir bajo diferentes rostros y almas, su sonido sigue definiendo no solo los 60 que protagonizaron sino los sonidos garageros de todo el mundo décadas después de componer sus himnos. No obstante, sus conciertos no son solo un indulgente altar a la nostalgia, los Grand Funk siguen sonando muy bien con esa energía que les ha convertido en iconos más allá de We Are an American Band, Closer To Home o Bad Time. Veremos cómo dejan su huella en Zilker Park.

La estrella que nadie esperaba: Teddy Swims

Ha sido el año de este músico de Atlanta. Teddy llevaba tiempo llamando la atención en la escena R&B con su rango vocal espectacular y unos sonidos clásicos reinterpretados con creatividad y puestos al servicio del siglo XXI. Nadie podía imaginar que una gran canción suya, Lose Control, se colase con justicia en el siempre difícil espacio de la parte noble de las listas estadounidenses. Pero así ha sucedido. Teddy Swims se ha convertido en la estrella inesperada del momento y nosotros no dudaremos en celebrarlo con él en un concierto que llega en el momento clave de su remarcable carrera.

Satén melódico: The Marias

La banda de María Zardoya es puro Los Ángeles. Su pop se pierde en ambientes densos y fascinantes, habla de amores y desamores y se adentra en territorios sofisticados, únicos y muy elegantes. Como alguno de los componentes de la nueva escena latina angelina huye de los ritmos caribeños para plasmar un mundo de satén que ha ido perfeccionando desde aquel prometedor primer disco con temazos como Hush a su íntimo Submarine donde ha despegado al estrellato sin frenos. Una voz fascinante de seda nos espera en el parque.

Bonus Track

Paco Versailles, The Beaches, Nora Jones, Fletcher, Balthvs, Say She She, Rene Rapp, Vince Staples, Empress of, Stugill Simpson. ¡Muchos nombres que no te debes perder!