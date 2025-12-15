Azkena Rock Festival 2026 suma a The Hives, Counting Crows y Superchunk a su cartel

El Azkena Rock Festival vuelve a demostrar por qué es uno de los templos imprescindibles del rock europeo. La edición de 2026, que se celebrará los días 18, 19 y 20 de junio en Mendizabala (Vitoria-Gasteiz), acaba de anunciar una nueva tanda de confirmaciones que refuerzan su carácter ecléctico y su apuesta por la energía en directo. Entre los nombres destacan The Hives, que regresan al festival tras su explosiva visita en 2010, prometiendo un show cargado de adrenalina y punk desenfrenado liderado por Howlin’ Pelle Almqvist. También se suman los estadounidenses Counting Crows, con la voz inconfundible de Adam Duritz y clásicos como Mr. Jones o Accidentally in Love, y los legendarios Superchunk, que llegarán con nuevo álbum y la fuerza intacta de su espíritu DIY.

La representación nacional correrá a cargo de Alcalá Norte, una de las bandas estatales con mayor crecimiento en los últimos años, que ofrecerán himnos coreables como La Vida Cañón o Calle Elfo. A ellos se añaden propuestas tan variadas como el blues rock británico de The Temperance Movement, la psicodelia progresiva de los suecos Hällas, el punk-country de los texanos Vandoliers, el virtuosismo de los holandeses DeWolff y la contundencia local de Lepora. Todo ello se suma a un cartel ya encabezado por nombres de peso como Alice Cooper, Social Distortion, Imelda May, Jason Isbell & the 400 Unit, Sleaford Mods o Circle Jerks, entre muchos otros.

El festival mantiene su precio promocional hasta el 3 de febrero y ofrece modalidades como el Bono Gaztea (para menores de 24 años) y el Bono Cuadrilla (cinco entradas con una sexta gratuita). Además, refuerza su red de autobuses desde ciudades cercanas, consolidando su carácter accesible y comunitario. Un año más, Azkena Rock Festival sigue siendo un referente por su capacidad de reunir leyendas del rock con propuestas emergentes, manteniendo siempre la autenticidad y la pasión por la música en directo.

Azkena Rock Festival: Dos décadas de historia y una edición 2025 que marcó un antes y un después

El Azkena Rock Festival nació en 2002 en Vitoria-Gasteiz con la intención de ofrecer un espacio dedicado al rock en todas sus vertientes, desde el punk más visceral hasta el blues más clásico. A lo largo de más de dos décadas, el festival ha logrado consolidarse como uno de los eventos más respetados de Europa, atrayendo tanto a leyendas internacionales como a bandas emergentes que buscan un público entregado. Su filosofía ha sido siempre clara: autenticidad, eclecticismo y una atmósfera que convierte Mendizabala en un auténtico santuario del rock cada mes de junio. Con el paso de los años, nombres como Pearl Jam, Queens of the Stone Age, Iggy Pop, The Black Crowes o Wilco han pisado sus escenarios, reforzando su prestigio y su carácter único.

La edición de 2025 fue especialmente significativa. El festival reunió a más de cuarenta artistas con un cartel que combinó veteranía y frescura, destacando actuaciones de Queens of the Stone Age, The Pretenders, Lucinda Williams y The Offspring, junto a propuestas más arriesgadas como Amyl and the Sniffers o Shame, en un ambiente de energía desbordante y un público que respondió con entusiasmo a cada propuesta, consolidando al Azkena como un espacio donde conviven generaciones y estilos sin perder coherencia. Además, la carpa Trashville, con bandas como The Straitjackets y propuestas underground de Europa y Japón, reforzó el carácter alternativo del festival. Esa edición marcó un antes y un después al demostrar que el Azkena no solo es un festival de grandes nombres, sino también un laboratorio de sonidos que mantiene viva la esencia del rock en pleno siglo XXI.

