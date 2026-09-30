Un festival que cumple 25 ediciones puede fingir que todo empieza ahora o puede mirarse al espejo. El cartel del Azkena Rock Festival 2027, desvelado al completo este 30 de septiembre, elige lo segundo sin disimulo. Los días 17, 18 y 19 de junio de 2027, Mendizabala (Vitoria-Gasteiz) reunirá a cerca de 60 artistas, y buena parte de quienes sostienen la edición ya conocen el recinto. Más que falta de ideas, se lee como una declaración de identidad.

Después de una edición 2026 encabezada por Alice Cooper, Social Distortion y The Hives, la organización ha construido el aniversario sobre tres pilares. Primero, regresos de peso. Después, reuniones que nadie daba por seguras y un escenario nuevo. Y en medio de la celebración hay un nombre que va a abrir debate antes incluso de que se monte el primer escenario.

Patti Smith, Bad Religion y Slash: la cumbre ya conocía el camino

Patti Smith vuelve a Vitoria cinco años después de encabezar el 20 aniversario, anunciado en plena pandemia y celebrado por fin en 2022. Esta vez llega con el Premio Princesa de Asturias de las Artes 2026, que recogerá en Oviedo el 23 de octubre. Actuará como Patti Smith Quartet y, según la organización, será su única cita en España en 2027.

La misma exclusividad afecta a Bad Religion, que llevan más de cuatro décadas demostrando que el punk puede ser rápido y también tener argumentos. Tampoco es su primera vez en Mendizabala. Slash, acompañado de Myles Kennedy & The Conspirators, regresa por su parte dieciséis años después de su paso por el festival en 2010.

El quinto nombre grande es el de más prestigio crítico. Wilco actuaron en el Azkena en 2005 y volvieron en 2019, así que lo de 2027 será su tercera visita. Jeff Tweedy (cuyo Twilight Override reseñamos en su día) sigue al frente de una banda que convirtió Yankee Hotel Foxtrot en un manual de cómo desmontar el rock americano sin dejar de quererlo. La lista de cabezas de cartel funciona casi como un álbum de fotos del festival. Solo hay una cara que no aparece en ninguna página anterior.

Marilyn Manson, el debut que abre el debate

Marilyn Manson es el único de los cabezas de cartel que nunca ha tocado en la capital alavesa. El comunicado del festival lo presenta a través de su teatralidad y de Antichrist Superstar, pero omite el contexto que acompaña al músico desde 2021. Manson niega las acusaciones de abusos que varias mujeres, con Evan Rachel Wood como la voz más conocida, hicieron públicas entonces.

La vía penal se cerró en enero de 2025 sin cargos: la fiscalía angelina dio por prescritos unos hechos y no vio base probatoria para llevar otros a juicio. La civil, en cambio, sigue abierta. La demanda de su antigua asistente Ashley Walters se reactivó este año gracias a una nueva ley californiana. Un juez ha fijado el juicio con jurado para el 15 de noviembre de 2027, cinco meses después del Azkena. La defensa de Manson confía en cerrar el caso antes de llegar a la sala.

El debate no nace en Vitoria. Esta misma semana, el festival brasileño The Town defendió su contratación con el argumento de que no existe condena. Es un argumento jurídico válido, aunque no responde a todo lo que se discute. Cada asistente tendrá que decidir qué hace con esa información, y el Azkena tendrá que asumir que parte de su público se lo va a preguntar.

16 Horsepower y The Drones: resurrecciones con billete a Vitoria

Las reuniones son el otro gran reclamo. 16 Horsepower volvieron a tocar juntos en 2026 con el trío original (David Eugene Edwards, Jean-Yves Tola y Pascal Humbert), más de veinte años después de su separación. Su gira europea de mayo y junio pasó por ocho países y ninguno era España. Por eso Mendizabala será la primera oportunidad de verlos aquí desde que regresaron.

El caso de The Drones tiene más gracia. Los australianos anunciaron su vuelta como una gira única por su país, tras casi una década de parón, y ahora resulta que la excepción cruza de hemisferio. Gareth Liddiard y Fiona Kitschin ya estuvieron en el festival en 2019 con Tropical Fuck Storm, cuando dejaron más de una cara de desconcierto entre el público. Con el cancionero de The Drones, el recibimiento debería ser otro.

También vuelven The Waterboys de Mike Scott, que no pisaban el festival desde 2006, y Super 400, ausentes desde 2007. Michael Monroe dedicará su concierto a las canciones de Hanoi Rocks. Completan el bloque internacional Billy Bragg, Beth Hart, Rival Sons, Billy Talent, Old 97’s, American Aquarium y Dave Alvin (fundador de The Blasters). A ellos se suma John Garcia, la voz original de Kyuss.

La cuota estatal combina a Cala Vento con el supergrupo Gran Cañón, formado por Carlos Tarque, Leiva e Iván González “Chapo”. Desde Euskal Herria llegan BARRRK, The Clayton y Marte Lasarte, estos últimos con el euskera como lengua de su rock.

Strawhouse y Trashville: el Azkena pequeño que sostiene al grande

La única novedad estructural del aniversario es Strawhouse, un espacio pequeño y desenchufado pensado para las raíces. Lo encabeza Nick Lowe, el hombre que escribió “(What’s So Funny ’Bout) Peace, Love and Understanding” antes de que Elvis Costello la convirtiera en himno. Le acompañan Lilly Hiatt, Dave Hause, Hayseed Dixie y Deke Dickerson, además de dos nombres de aquí: Joana Serrat y Tulsa.

La carpa Trashville, por su parte, se rebautiza como Trashville Allstars & Friends y funciona casi como una reunión de antiguos alumnos. Repiten Los Straitjackets, Bob Log III, Reverend Beat-Man (esta vez junto a Milan Slick) y Micky y Los Colosos del Ritmo. Debutan Demented Are Go, The Urban Voodoo Machine y Tear Dungeon. Y Wild Billy Childish & CTMF llegan por fin, cuatro años después del concierto que se quedó en el cartel de 2023. En total habrá cinco escenarios: God, Respect, Love, Trashville y Strawhouse.

Bonos para el 25 aniversario: la fidelidad sale más barata

Las entradas ya están a la venta en la web oficial del festival. El Bono Promo cuesta 150 euros más gastos, mientras que quienes hayan asistido a ediciones anteriores pueden conseguirlo por 145. El Bono Gaztea (para menores de 24 años) sale por 135 euros y el Bono Cuadrilla baja a 125 euros por persona en packs de seis. Los menores de 14 años entran gratis, previa cumplimentación de un formulario. Se mantiene el pago a plazos y el servicio de autobuses desde ciudades como Bilbao, Donostia, Pamplona o Burgos.

Los casi 60 nombres del cartel del Azkena Rock Festival 2027

Este es el cartel completo en orden alfabético. Entre paréntesis se indican los artistas de Trashville y Strawhouse.

16 Horsepower

American Aquarium

Bad Religion

Bárbara y Rey (Trashville)

BARRRK

Beth Hart

Billy Bragg

Billy Talent

Blind Rage & Violence (Trashville)

Bob Log III (Trashville)

Bratakus

Cala Vento

Cherry Poppin’ Daddies

Cockney Rejects

Dave Alvin & The Guilty Ones

Dave Hause (Strawhouse)

Dead Elvis & His One Man Grave (Trashville)

Deke Dickerson (Strawhouse)

Demented Are Go (Trashville)

Foxy Shazam

Girls Against Boys

Gran Cañón

Hayseed Dixie (Strawhouse)

Jerron “Blind Boy” Paxton (Strawhouse)

Joana Serrat (Strawhouse)

John Garcia

Les Greene (Trashville)

Lilly Hiatt (Strawhouse)

Los Straitjackets (Trashville)

Marilyn Manson

Marte Lasarte

Michael Monroe plays Hanoi Rocks

Micky y Los Colosos del Ritmo (Trashville)

Nick Lowe (Strawhouse)

Old 97’s

Old Time Spooks (Trashville)

Parker Barrow

Patti Smith Quartet

Peter Bruntnell (Strawhouse)

Reverend Beat-Man & Milan Slick (Trashville)

Rival Sons

Slash ft. Myles Kennedy & The Conspirators

Super 400

Tear Dungeon (Trashville)

The Bank Robbers (Trashville)

The Bevis Frond

The Bird Experience

The Clayton

The Complete Recordings of Hezekiah Procter (Strawhouse)

The Cyborgs (Trashville)

The Drones

The Southern River Band

The Urban Voodoo Machine (Trashville)

The Waterboys

Tulsa (Strawhouse)

Twin Temple

Wilco

Wild Billy Childish & CTMF (Trashville)

Azkena Rock Festival: veinticinco años sin tregua

El Azkena nació en septiembre de 2002 en la sala que le dio nombre (hoy Jimmy Jazz) y al año siguiente se trasladó a Mendizabala, su casa desde entonces salvo el paréntesis de la pandemia. Lo organiza Last Tour, la misma promotora independiente que está detrás de Bilbao BBK Live. En este tiempo han pasado por Vitoria Bob Dylan, The Who, Pearl Jam, Iggy Pop, Kiss o John Fogerty, siempre junto a bandas de circuito más pequeño que encontraron aquí su sitio.

Su rasgo más reconocible nunca ha sido el tamaño, sino la falta de jerarquías entre géneros. Aquí el punk comparte cartel con el country, el stoner con el soul y el garage con la americana, sin pedir credenciales a nadie. Esa coherencia ha generado un público fiel, casi una comunidad. Por eso tenía sentido celebrar el cuarto de siglo llamando de vuelta a quienes ayudaron a construirlo, con una excepción que dará que hablar hasta junio.

▶ “Azkena Rock Festival 2027” — Mendizabala, Vitoria-Gasteiz | 17, 18 y 19 de junio de 2027 | Last Tour

¿Es este el cartel que merecía un 25 aniversario o le ha faltado riesgo? ¿Y qué te parece la presencia de Marilyn Manson? Cuéntanoslo en los comentarios.

Comparte tus opiniones en CrazyMinds, nuestras redes sociales (Instagram, Twitter, Bluesky o Telegram) o nuestro canal oficial de Whatsapp.