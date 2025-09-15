Benicàssim se prepara para un SanSan 2026 con himnos, revelaciones y compromiso social

El SanSan Festival 2026 ya tiene cartel y fechas confirmadas: del 2 al 4 de abril, Benicàssim volverá a ser el epicentro de la música indie y alternativa en España. La duodécima edición del festival arranca con fuerza, encabezada por nombres que garantizan emoción y calidad sobre el escenario.

Desde Islandia aterrizan Of Monsters and Men, celebrando más de una década de himnos como Little Talks y Mountain Sound, con su característico folk-pop épico. Por primera vez, Rigoberta Bandini se suma al festival, presentando nuevo disco y un directo que promete ser tan catártico como vibrante. También destacan Love of Lesbian, que repasarán sus clásicos; Guitarricadelafuente, en plena madurez artística; y La M.O.D.A., que regresa tras un parón con toda su energía en directo.

El cartel se completa con propuestas como Xoel López, Ángel Stanich, Rufus T. Firefly, La Casa Azul, León Benavente, Biznaga, Califato ¾, La Élite, Alizzz (en formato DJ Set) y Zahara junto a Martí Perarnau en su Perarnau IV DJ Set ft. Drama Av Set.

El festival también apuesta por el talento emergente: Ultraligera, Barry B, Chiquita Movida, Leo Rizzi, Maria Arnal, Samuraï, Repion, Anabel Lee, Sanguijuelas del Guadiana y muchos más compartirán escenario con bandas en proyección como Comandante Twin, Las Petunias o Tiburona.

Además, el SanSan Festival refuerza su compromiso social: el 3% de los beneficios se donará a Médicos Sin Fronteras para apoyar su labor en Palestina, y se ofrecerá la opción de añadir un donativo voluntario al comprar entradas.

Los abonos y alojamientos estarán disponibles desde el martes 16 de septiembre a las 12:00 en sansanfestival.com.

De Gandía a Benicàssim: la evolución del SanSan Festival hacia el corazón del indie español

El SanSan Festival nació en 2014 en la ciudad costera de Gandía, como una apuesta por la música indie nacional en plena Semana Santa. Durante sus tres primeras ediciones, el evento se consolidó como una cita alternativa para los amantes del directo, combinando artistas emergentes con nombres ya consagrados. Sin embargo, en 2017, desacuerdos con el Ayuntamiento de Gandía obligaron a la organización a buscar nuevo hogar. Así llegó a Benicàssim, donde encontró no solo estabilidad, sino también un entorno perfecto: playa, gastronomía mediterránea y una infraestructura acostumbrada a grandes eventos musicales. Desde entonces, el festival ha crecido en público, calidad artística y proyección internacional, convirtiéndose en el primer gran encuentro musical del calendario español.

Bajo la dirección de Sonde3 Producciones, el SanSan ha demostrado una capacidad admirable para adaptarse a los tiempos. En 2019, las lluvias obligaron a suspender la edición el mismo día de su inicio, y en 2020 la pandemia de COVID-19 canceló por completo el festival. Pero en 2021, fue uno de los primeros en volver, con medidas sanitarias pioneras. A lo largo de su historia, han pasado por sus escenarios artistas como Love of Lesbian, Leiva, Lori Meyers, Miss Caffeina o Zahara, y ha mantenido su apuesta por el talento emergente con iniciativas como el concurso Groc Talent.

Comparte tus opiniones en CrazyMinds, nuestras redes sociales (Instagram, Twitter o Bluesky) o nuestro canal oficial de Whatsapp.