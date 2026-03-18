Bilbao BBK Live 2026 celebra su 20º aniversario completando un cartel histórico que une a FKA twigs, Calvin Harris, Robbie Williams, IDLES e Interpol en Kobetamendi

El Bilbao BBK Live 2026 ha desvelado su cartel completo para celebrar por todo lo alto su 20º aniversario, y lo hace con una programación que confirma por qué el festival se ha convertido en una de las citas imprescindibles del verano europeo. La edición tendrá lugar los días 9, 10 y 11 de julio de 2026 en Kobetamendi, un enclave natural que vuelve a convertirse en el corazón de una propuesta donde música, ciudad y paisaje se funden en una experiencia única. Más de 80 artistas pasarán por sus escenarios, combinando grandes nombres internacionales, figuras estatales en plena efervescencia y una selección de talento emergente que apunta al futuro del festival.

La primera jornada, el jueves 9 de julio, estará encabezada por Calvin Harris, que ofrecerá un show exclusivo en la Península cargado de hits y producción espectacular. Junto a él, una de las actuaciones más esperadas será la de FKA twigs, artista inclasificable que ha redefinido el pop contemporáneo con un universo sonoro y visual profundamente personal. El día se completa con la presencia de David Byrne, leyenda del pop experimental, además de propuestas como Dani Fernández, Belén Aguilera, Paris Paloma, hemlocke springs, Fatoumata Diawara, Apparat, Don West, Folk Bitch Trio, Las Petunias, Sara Zozaya, Hoonine y GAR.

El viernes 10 de julio será una jornada marcada por la diversidad estilística. Robbie Williams traerá su Long 90’s Tour, acompañado del lanzamiento de su nuevo disco Britpop. El soul rock incendiario de Alabama Shakes, el pop melancólico de Belle and Sebastian y la épica popular de La M.O.D.A. convivirán con la electrónica de Richie Hawtin y su espectáculo DEX EFX X0X, el siempre influyente dúo Soulwax y el supergrupo TOMORA, formado por Tom Rowlands (The Chemical Brothers) y AURORA. También destacan Xoel López, Depresión Sonora, La Paloma, Yerai Cortés, Westside Cowboy, CMAT, Thee Sacred Souls, Juicy BAE, Mietze Conte, Marte Lasarte y Suave.

El sábado 11 de julio cerrará el festival con una mezcla explosiva de estilos. Dellafuente llegará en uno de los momentos más importantes de su carrera con un show diseñado especialmente para este verano. IDLES regresan al festival para ofrecer su descarga de rock visceral, mientras Lily Allen presentará West End Girl en un directo exclusivo donde interpretará el álbum al completo. También estarán Interpol, Charlotte de Witte, ZAZ, horsegiirL, Ralphie Choo, BB Trickz, AMORE, Queralt Lahoz, CERVATANA, Nu Genea (live band), Mind Enterprises, Aimarz y BARRRK.

Como cada año, los espacios Basoa, Lasai y Gorria volverán a ofrecer experiencias paralelas que amplían la identidad del festival. Basoa reunirá a nombres como 2manydjs, Erol Alkan b2b Optimo, Donato Dozzy, DJ Nobu, DJ Koze o Badsista, mientras Lasai apostará por tempos más lentos y curadurías específicas. Gorria, por su parte, acogerá las noches de Vampirina Club by Metrika & D. Basto y Hotcore Party: Taichu and Friends, dos de las propuestas más estimulantes de la nueva escena clubbing.

Con vistas privilegiadas de Bilbao y un entorno natural incomparable, el Bilbao BBK Live vuelve a reivindicar su esencia: un festival que trasciende lo musical para convertirse en una vivencia colectiva. Las entradas de día ya están disponibles a precio promocional hasta el 24 de marzo a las 11:00, y los abonos continúan a la venta en la web oficial del festival.

Bilbao BBK Live, dos décadas construyendo un festival que une naturaleza, ciudad y música en un mismo latido

Desde su primera edición en 2006, el Bilbao BBK Live se ha consolidado como uno de los festivales más importantes de Europa. Su ubicación en Kobetamendi, su apuesta por carteles que combinan grandes nombres internacionales con talento emergente y su capacidad para integrar la experiencia musical con el entorno lo han convertido en un referente. A lo largo de sus 20 años, ha acogido actuaciones históricas de artistas como Radiohead, The Cure, Depeche Mode, Florence + The Machine, The Strokes, Gorillaz o Arcade Fire, entre muchos otros. Su evolución ha ido de la mano de la transformación cultural de Bilbao, reforzando el vínculo entre la ciudad y la música. Esta edición de aniversario no solo celebra su pasado, sino que reafirma su papel como uno de los festivales más influyentes y queridos del panorama internacional.

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