El Bilbao BBK Live cumple veinte años y lo celebra como pocos festivales se atreverían: regalando música. Los días 6 y 7 de junio, antes de la cita principal en Kobetamendi (9-11 de julio), el festival despliega dos jornadas de acceso libre bajo los nombres de Hirian y Mendian, que llevarán la programación al barrio de Zorrotza y a la montaña, respectivamente. No son eventos de calentamiento ni estrategia de marketing: son una declaración sobre qué puede ser un festival cuando decide derribar sus propias vallas.

Zorrotza como escenario: el barrio que suena

El sábado 6 de junio, Hirian convierte el barrio bilbaíno de Zorrotza en un festival al aire libre con más de una quincena de conciertos repartidos en cuatro escenarios: Geltokiko Plaza, Frontoia, el Parque del Ferial y las Canchas de Zorroza. De 13:30 a 22:00h, la programación avanza desde el rap directo de Faenna hasta el cierre veraniega de Colectivo Da Silva, pasando por el indie atemporal de Australian Blonde, la reivindicación del ska de Juantxo Skalari & La Rude Band, el R&B y afropop de Suzete y la presencia inevitable de Samantha Hudson, cuya capacidad para convertir cualquier escenario en territorio propio ya es un fenómeno en sí mismo.

Entre medias, nombres como Marwán (sensibilidad pop), White Coven (revivalismo), Betto Snay, No Quiero, Xavibo y Laaza completan un cartel que mezcla talento emergente con nombres consolidados del panorama indie y alternativo español. El escenario DJ añade una capa electrónica con Bihotza, Inés Hernand, Daniless y la joven promesa Amaia Yaniz, garantizando que la fiesta no decaiga en ningún tramo de la tarde. Quien quiera entradas para el festival principal podrá adquirirlas a precio especial en el Bar Jberria (Camino de Zorrozgoiti, 15) durante la jornada.

Cuando la basura hace música y la montaña es un auditorio

El domingo 7 de junio, Mendian celebra su primera edición en Kobetamendi con una propuesta que, en papel, suena a experimento, y en la práctica promete ser la jornada más singular del año. De 12:30 a 21:30h, el enclave icónico del festival se convierte en un auditorio natural con tres escenarios temáticos: Zaborra, Komedia y Orkresta.

El eje vertebrador del día es el escenario Zaborra, donde la música emerge de materiales reciclados y objetos inesperados. La Orquesta de Reciclados de Cateura, la formación paraguaya que lleva años convirtiendo instrumentos fabricados con residuos en un vehículo contra la exclusión social, es el nombre más potente de la jornada. Les acompañan el belga Trashbeatz, el trío francés The Wackids (clásicos del rock reinterpretados con juguetes) y la propuesta turca Fungistanbul. El escenario Komedia pone el humor en el centro con Grison, Rakel Molina y Valeria Ros. Y Orkresta lleva la música clásica fuera de los auditorios: Suakai Philharmonic ofrece dos pases sinfónicos interactivos (13:30h y 18:30h) que permiten descubrir el repertorio orquestal caminando entre los instrumentos en plena montaña.

Como guinda, la iniciativa IRTEERA propone una subida colectiva a pie desde San Mamés hasta Kobetamendi, con salidas a las 12:00, 13:00, 14:00 y 15:00h acompañadas por una txaranga en el primer tramo. Los participantes recibirán un sello identificativo que podrán presentar en el stand BBK Klima de Fundación BBK para acceder a incentivos. Llegar andando, en comunidad y con música: difícil encontrar una forma más coherente de abrir un festival que lleva dos décadas en ese mismo cerro.

Veinte años de Bilbao BBK Live: el festival que creció con la ciudad

El Bilbao BBK Live nació en 2006 y se ha consolidado como uno de los festivales de referencia del Estado español, con un perfil de cartel que ha sabido combinar grandes nombres internacionales con apuestas por el indie y lo alternativo. En su 20 aniversario, la edición principal (9, 10 y 11 de julio en Kobetamendi) reúne a artistas como FKA twigs, Calvin Harris, Robbie Williams, IDLES e Interpol. Hirian y Mendian son la extensión natural de ese espíritu hacia la comunidad. Puedes seguir toda la información actualizada del festival en la página dedicada al Bilbao BBK Live en CrazyMinds.

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