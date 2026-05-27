El Port Vell de Barcelona tiene nuevo escenario este verano, y está literalmente sobre el agua. Blaumarí Music arranca el 10 de junio en el muelle de Barcelona Nord con dieciséis noches de conciertos de aforo limitado frente al Mediterráneo, una primera edición que convierte un espacio público estrenado el año pasado en el epicentro cultural más singular del inicio del verano en la ciudad. El cartel incluye nombres como Kamasi Washington, The Cardigans, Nile Rodgers & CHIC, Joss Stone o Rufus Wainwright, y el ciclo se extiende hasta el 28 de junio.

Kamasi Washington homenajea a Coltrane y Miles Davis en primera línea de mar

El cartel de Blaumarí Music no es el de un festival que ha comprado nombres al peso para llenar el cartel. Tiene criterio y, en algunos casos, propuestas que no van a repetirse fácilmente. El caso más claro es el de Kamasi Washington (12 de junio): el saxofonista de Los Ángeles no llega con su set habitual, sino con un programa especial de homenaje a John Coltrane y Miles Davis en el año del centenario de ambos, reimaginando el canon del jazz en un entorno que, por una vez, está a la altura del momento. Washington lleva años siendo uno de los músicos más importantes del jazz contemporáneo, y este set es exactamente el tipo de experiencia para la que existe el formato boutique.

El 16 de junio llegan The Cardigans, que llevan tiempo calentando motores: el grupo sueco compartió hace meses imágenes de ensayos que dispararon los rumores de un retorno en toda regla. Verlos en un recinto de estas dimensiones, con el mar de fondo, tiene una lógica de concierto íntimo que sus últimas apariciones en festivales masivos no podían ofrecer. El 21 de junio, Nile Rodgers llega acompañado de CHIC para recordarnos por qué sigue siendo el arquitecto del groove más influyente de los últimos cincuenta años. Y el cierre del ciclo, el 28 de junio, corresponde a Rufus Wainwright, que es exactamente el tipo de artista que uno prefiere ver en un espacio como este: cerca, sin estrépito de megafestival, con el tiempo suficiente para escuchar.

Hay más: Joss Stone (24 de junio), Alan Parsons Live Project (25 de junio), los británicos James (27 de junio) y un set de DJ Symphonic que fusiona electrónica y orquesta (22 de junio). La primera semana suma a Rosana (10 de junio), Carlos Núñez (13 de junio) y UB40 feat. Ali Campbell (14 de junio). La segunda integra a Gipsy Kings by André Reyes (17 de junio), SAU (18 de junio) con su propuesta cinematográfica, Xoel López (19 de junio) y una Nit d’Havaneres con Arjau i Mariners de Riera (20 de junio). El 26 de junio, la Òpera Popular de Barcelona pone en escena La Traviata. Dieciséis noches, dieciséis propuestas radicalmente distintas: poca gente va a querer perderse más de una.

Lo que los macrofestivales no pueden darte

El verano musical de Barcelona ya tiene sus citas consolidadas. El Primavera Sound, el Cruïlla, el Festival Grec: formatos conocidos, públicos fidelizados, lógicas diferentes. Blaumarí Music no llega a competir con ninguno de ellos porque directamente juega en otra liga. El aforo limitado no es un eufemismo de marketing sino una condición estructural: el muelle de Barcelona Nord, al lado del World Trade Center, no admite multitudes, y esa limitación es, paradójicamente, su mayor activo.

Un escenario instalado sobre plataformas en el agua, con el Mediterráneo como telón de fondo, es una imagen que Barcelona no había visto antes en un contexto de conciertos. El ciclo complementa su cartel principal con el Moll Blaumarí, un escenario abierto de descubrimiento con artistas emergentes como Leitón, Antón Jarl Trio, Raquel Lúa o La Compañía Eléctrica Panamericana, que tendrá continuidad en julio. La gastronomía corre a cargo de BNGRUP, con una selección de los best sellers de sus 14 restaurantes barceloneses. Todo apunta a que la primera edición de Blaumarí Music está pensada para que la gente repita, y eso, en la primera edición de cualquier ciclo, es el reto más difícil de resolver.

Fechas y entradas

Todas las entradas están a la venta en blaumarimusic.com. Aforo limitado.

10 jun — Rosana

— Rosana 12 jun — Kamasi Washington (homenaje a Coltrane & Miles Davis)

— Kamasi Washington (homenaje a Coltrane & Miles Davis) 13 jun — Carlos Núñez

— Carlos Núñez 14 jun — UB40 feat. Ali Campbell

— UB40 feat. Ali Campbell 16 jun — The Cardigans

— The Cardigans 17 jun — Gipsy Kings by André Reyes

— Gipsy Kings by André Reyes 18 jun — SAU — Un concert de pel·lícula

— SAU — Un concert de pel·lícula 19 jun — Xoel López

— Xoel López 20 jun — Nit d’Havaneres: Arjau i Mariners de Riera

— Nit d’Havaneres: Arjau i Mariners de Riera 21 jun — Nile Rodgers & CHIC

— Nile Rodgers & CHIC 22 jun — DJ Symphonic

— DJ Symphonic 24 jun — Joss Stone

— Joss Stone 25 jun — Alan Parsons Live Project

— Alan Parsons Live Project 26 jun — La Traviata — Òpera Popular de Barcelona

— La Traviata — Òpera Popular de Barcelona 27 jun — James

— James 28 jun — Rufus Wainwright

Un muelle, dieciséis noches, una idea nueva

Blaumarí Music es una iniciativa que nace en 2026 en el muelle de Barcelona Nord, un espacio público del Port Vell inaugurado el año anterior que hasta ahora había permanecido al margen de la programación cultural estable de la ciudad. El ciclo apuesta por el formato boutique de aforo reducido en un momento en que los grandes festivales de verano siguen creciendo en dimensiones y en distancia con el artista: la contradicción entre la escala y la experiencia es la grieta por la que se cuela esta propuesta.

Con una programación que atraviesa el jazz, el pop alternativo, el soul, el flamenco, la música celta y la ópera, Blaumarí Music no tiene un género ni un público único: tiene un lugar y una actitud. El escenario sobre el agua es la apuesta visual más arriesgada, la que lo diferencia de cualquier otra cita del verano barcelonés. Si la primera edición funciona como parece que está planteada, la pregunta para dentro de doce meses no será si Blaumarí Music sobrevivió al debut, sino cuántas noches te perdiste.

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