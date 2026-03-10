Calvin Harris, Dellafuente y hemlocke springs encabezan una nueva tanda de confirmaciones para un Bilbao BBK Live 2026 que apunta a edición histórica

El Bilbao BBK Live 2026 sigue tomando forma y lo hace con una nueva oleada de nombres que refuerza la ambición de su 20º aniversario. El festival, que se celebrará los días 9, 10 y 11 de julio de 2026 en su enclave habitual de Kobetamendi, suma ahora a Calvin Harris, Dellafuente, hemlocke springs, Westside Cowboy, La Paloma y BARRRK, además de dos propuestas especiales pensadas para expandir la experiencia hacia el territorio del club: Vampirina Club by Metrika & D.Basto y Hotcore Party: Taichu and Friends.

La incorporación de Calvin Harris es, sin duda, uno de los grandes golpes de efecto de esta edición. El productor y DJ escocés, responsable de algunos de los mayores éxitos del pop electrónico de las últimas dos décadas, aterrizará en Bilbao con un directo diseñado para grandes escenarios, donde su mezcla de house, pop global y energía de club encaja a la perfección con la escala del festival.

Junto a él, Dellafuente confirma un regreso muy esperado. El granadino presentará un espectáculo especialmente concebido para este verano, más orgánico y centrado en el universo sonoro de su último trabajo. Su propuesta de Música Folklórica Atemporal —una fusión única de tradición, electrónica y sensibilidad urbana— ha trascendido lo musical para convertirse en un fenómeno cultural, como demuestran sus recientes hitos en directo y su exposición DELLAFUENTE – RIP DREAMS.

El anuncio también abre la puerta a nuevas voces internacionales. hemlocke springs, una de las artistas revelación del último año, debutará en España con su primera fecha europea en el festival. A su lado estará Westside Cowboy, una de las bandas británicas más comentadas del circuito independiente, señalada ya como parte del relevo generacional del indie rock.

La programación se expande además hacia el clubbing con dos propuestas que prometen convertirse en experiencias inmersivas: Vampirina Club by Metrika & D.Basto, que transformará el escenario en un espacio de comunidad y estética propia, y Hotcore Party: Taichu and Friends, una celebración capitaneada por la artista argentina que cerrará una de las noches con una sesión exclusiva.

Completan esta tanda La Paloma, que continúa consolidando su trayectoria con la presentación de su segundo álbum, y BARRRK, una de las voces más frescas de la escena euskaldun. El festival también confirma la baja de Carpetman, que se retira temporalmente de los escenarios por motivos de salud mental.

Todo ello se suma a un cartel ya repleto de grandes nombres como Robbie Williams, Lily Allen, Charlotte de Witte, David Byrne, IDLES, Alabama Shakes o Interpol, reafirmando la diversidad estilística que ha convertido al Bilbao BBK Live en uno de los festivales más importantes de Europa.

Bilbao BBK Live: dos décadas construyendo un festival de identidad propia

Desde su primera edición, el Bilbao BBK Live ha crecido hasta convertirse en un referente internacional gracias a una combinación muy particular: un enclave natural único, una programación que mezcla grandes nombres con apuestas arriesgadas y una comunidad que ha hecho de Kobetamendi un lugar de peregrinación musical. A lo largo de sus veinte años, el festival ha acogido a artistas como Radiohead, The Cure, Depeche Mode, Arcade Fire, The Strokes o Florence + The Machine, consolidando una trayectoria marcada por la diversidad y la ambición. Su capacidad para equilibrar mainstream, electrónica, indie, rock y nuevas escenas lo ha convertido en un espacio donde generaciones y estilos conviven sin fricciones. En 2026, esa identidad se amplifica con un cartel que celebra su historia mientras mira hacia el futuro.

