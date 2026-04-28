Cara Delevingne se lanza a la música con doble presentación en Primavera Sound Barcelona 2026

La modelo y actriz británica Cara Delevingne está lista para dar el salto definitivo a la música y lo hará por partida doble en el Primavera Sound Barcelona 2026. La artista actuará el 5 de junio en el Parc del Fòrum y también el 3 de junio en La Nau, dentro de la programación de Primavera a la Ciutat. Ambos conciertos marcarán el inicio de su primera gira oficial, en la que presentará sus primeros singles, aún por estrenar, y que promete revelar una nueva faceta creativa de una figura que lleva años moviéndose entre el cine, la moda y la música.

Las reservas para el concierto de Primavera a la Ciutat se abrirán el 29 de abril a las 12:00 CEST para las distintas modalidades de abono del festival, mientras que el 1 de mayo a las 10:00 CEST se pondrán a la venta entradas específicas para el público general. La expectación es máxima: el anuncio llega tras meses de rumores sobre el debut musical de Delevingne, que ya había dejado entrever su interés por explorar sonidos más experimentales y personales. Su presencia en el cartel confirma que el festival sigue apostando por propuestas que cruzan fronteras entre disciplinas y géneros, y que el nombre de Cara Delevingne podría convertirse en una de las sorpresas más comentadas de la edición.

Cara Delevingne, de icono de la moda a artista multidisciplinar con ambición sonora

Desde sus primeros pasos como modelo hasta su consolidación como actriz en títulos como Paper Towns o Carnival Row, Cara Delevingne ha demostrado una inquietud creativa que la ha llevado a colaborar con músicos y participar en proyectos audiovisuales donde la música juega un papel central. Su salto al escenario del Primavera Sound marca el inicio de una nueva etapa en la que busca expresarse sin etiquetas, combinando su carisma escénico con una propuesta musical que promete ser tan provocadora como emocional. Si su debut confirma las expectativas, Delevingne podría situarse entre las artistas que redefinen el concepto de performance en la música contemporánea.

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