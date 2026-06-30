Carlos Ares pone el broche final al cartel de Low Festival 2026

Low Festival ha anunciado a Carlos Ares como último gran nombre confirmado para su próxima edición en Torrevieja, cerrando un cartel que alcanza los 75 artistas repartidos en cuatro escenarios y dos zonas gastronómicas. La cita será los días 31 de julio, 1 y 2 de agosto en el Parque Antonio Soria de la ciudad.

El artista se suma a un line-up que ya reunía a Dani Fernández, Love of Lesbian (en su gira de despedida), Fangoria, Kasabian, The Hives, Editors, Sidonie, León Benavente, Iván Ferreiro, Ladilla Rusa o Ginebras, entre muchos otros nombres.

Carlos Ares, el cierre perfecto

Carlos Ares llega a Low Festival como una de las voces más personales del pop alternativo español del momento. Multiinstrumentista, compositor y productor, su debut en solitario llegó en 2024 con Peregrino, un disco íntimo que conecta con sus raíces gallegas y que se convirtió en una de las revelaciones del año para la crítica, reconocido como Mejor Álbum Pop en los Premios MIN. En 2025 publicó La Boca del Lobo, un segundo trabajo más eléctrico y expansivo con el que ha agotado entradas en salas de toda España.

Las sesiones de DJs completan la fiesta

La confirmación llega después de que, el pasado viernes, el festival anunciara la amplia selección de DJs que pondrán banda sonora a la pista. Nombres como Ella Pincha Sola, Plan B, Black Tag, Bailamamá, Las Hienas, Dani del Lío, Nando Costa, Orojondo, Hota o Don Fluor se suman a una sesión que no parará entre concierto y concierto.

Entradas y abonos

Las últimas entradas de día, abonos generales y VIP de Low Festival 2026 están disponibles desde 39,99€ solo hasta este domingo o hasta agotar cupo, en lowfestival.es/abonos. La organización mantiene además activo el servicio de lanzaderas oficiales desde Alicante, Valencia, Murcia, Benidorm, Calpe, Cartagena, Crevillente y otras localidades de la zona.

¿Qué te parece este cierre de cartel? ¿Es Carlos Ares el nombre que esperabas para completar el line-up de Low Festival? Cuéntanoslo en los comentarios o en nuestras redes sociales.

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