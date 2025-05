La cantautora estadounidense Clairo ha decepcionado a sus fans al anunciar la cancelación de su actuación en el Primavera Sound 2025 de Barcelona, prevista para el 6 de junio, debido a “problemas logísticos”. La noticia, confirmada por el festival y la propia artista a través de redes sociales, ha generado una oleada de reacciones que van desde la frustración hasta la comprensión.

A pesar de esta baja, Primavera Sound mantiene su atractivo con un cartel encabezado por Charli XCX, Chappell Roan y Sabrina Carpenter. A continuación, desglosamos los detalles de esta cancelación, el contexto y su impacto en los seguidores y el festival.

Una cancelación que rompe corazones

El anuncio llegó como un golpe inesperado para los fans que aguardaban el regreso de Clairo al Primavera Sound, donde actuó por última vez en 2019, justo antes del lanzamiento de su álbum debut Immunity. Programada para compartir escenario el 6 de junio con artistas como Sabrina Carpenter, HAIM, Beach House, TV On The Radio y Wet Leg, su actuación prometía ser uno de los momentos destacados del festival. Sin embargo, el viernes 9 de mayo, Primavera Sound compartió un comunicado en sus Instagram Stories: “Lamentamos anunciar que Clairo ha cancelado su actuación en Primavera Sound Barcelona 2025. Estamos profundamente tristes por esta noticia y compartimos la frustración de los fans. Nosotros también esperábamos con ilusión darle la bienvenida de nuevo”.

Clairo complementó el mensaje con una declaración personal: “Hola, amigos de Barcelona, lamentablemente no podré estar en Primavera este año y estoy muy triste por ello, porque Primavera es icónico y regresar al festival era algo que esperaba con mucha ilusión desde hace tiempo. Hay problemas logísticos para llevar mi show hacia y desde Primavera que me han obligado a tomar esta decisión. Nunca quiero ofrecer a mis fans nada que no sea el mejor espectáculo posible, y eso no será posible en este momento. Lo siento mucho y espero poder compensaros pronto”. La cantante también publicó en Instagram: “Lo siento mucho, Barcelona. Volveremos pronto”, dejando abierta la esperanza de un futuro regreso.

Reacciones mixtas en redes sociales

La cancelación, a menos de un mes del festival (del 4 al 8 de junio), desató numerosas reacciones en redes sociales. En X, fans expresaron su decepción, especialmente aquellos que veían en esta actuación una oportunidad única para disfrutar de Clairo en directo. Otros,M, cuestionaron la decisión ya que la artista mantiene su actuación en el Governors Ball de Nueva York el 8 de junio, apenas dos días después de su fecha en Barcelona, lo que llevó a especulaciones sobre si los “problemas logísticos” podrían estar relacionados con conflictos de agenda o prioridades en el mercado estadounidense.

¿Qué hay detrás de los problemas logísticos?

Aunque Clairo no especificó la naturaleza de los problemas logísticos, su declaración sugiere dificultades para trasladar su equipo o montar un espectáculo que cumpla con sus estándares. Su reciente actuación en Coachella 2025, presentada por Bernie Sanders, destacó por una producción minimalista pero efectiva, con un piano, guitarras y una banda en directo. Esto ha generado dudas sobre qué elementos no podrían trasladarse a Barcelona. Quizás sean los costes de transporte transatlántico, restricciones de tiempo entre festivales o limitaciones técnicas en el Parc del Fòrum las razones detrás de la decisión, pero no tenemos seguridad al respecto. Lógicsmente, la proximidad del Governors Ball alimenta teorías, pero no hay evidencia concreta de que este compromiso sea la causa principal.

Un momento clave para Clairo

La cancelación llega en un punto álgido de la carrera de Clairo, cuyo tercer álbum, Charm (2024), ha sido aclamado por su mezcla de folk-pop y sonidos retro de los años 70. Tras su actuación en Coachella y su colaboración con Bernie Sanders para promover causas sociales, la artista está inmersa en una intensa temporada de festivales. Además de Governors Ball, actuará en BST Hyde Park en Londres (5 y 6 de junio), Hinterland en Iowa (1 de agosto), Lollapalooza en Chicago (2 de agosto) y All Things Go en Washington D.C. y Nueva York (20 y 23 de agosto). Esta agenda refleja su creciente popularidad, pero también la presión de coordinar múltiples compromisos internacionales.

Primavera Sound resiste con un cartel estelar

A pesar de la baja de Clairo, Primavera Sound 2025 sigue siendo uno de los eventos musicales más esperados de Europa. Con un cartel que incluye a Charli XCX, Chappell Roan, Sabrina Carpenter, LCD Soundsystem, FKA Twigs, Fontaines D.C., IDLES, Turnstile, Waxahatchee y Stereolab, el festival promete una experiencia inolvidable en el Parc del Fòrum. Los abonos se agotaron en 67 días, y el programa Primavera a la Ciutat complementará la programación principal con eventos en salas de Barcelona. La jornada de clausura, con Michael Bibi y Paul Kalkbrenner, añade un toque electrónico al cierre.

La trayectoria de Clairo: Una voz única en el Indie-Pop

Clairo, nombre artístico de Claire Elizabeth Cottrill, nacida el 18 de agosto de 1998 en Atlanta, Georgia, ha emergido como una de las figuras más auténticas del indie-pop. Su carrera despegó en 2017 con Pretty Girl, un sencillo casero subido a YouTube que se volvió viral y captó la atención de Fader Label. Su EP debut, diary 001 (2018), mostró su talento para combinar bedroom pop con letras introspectivas. En 2019, lanzó Immunity, coproducido con Rostam Batmanglij (Vampire Weekend), un álbum aclamado por temas como Sofia y Bags, que la consolidaron como una voz generacional.

En 2021, Sling, coproducido con Jack Antonoff, marcó un giro hacia el folk-pop con influencias de los años 70, con canciones como Amoeba y Blouse que destacaron por su delicadeza y madurez emocional. Su tercer álbum, Charm (2024), profundizó en esta estética retro, con singles como Sexy to Someone y Juna, ganando elogios por su calidez y sofisticación. Clairo ha sido nominada a premios como los Grammy y ha colaborado con artistas como SG Lewis y Danny L Harle, además de participar en campañas sociales junto a figuras como Bernie Sanders.

Con una discografía que combina vulnerabilidad y experimentación, Clairo ha conquistado a millones con su estilo íntimo y su rechazo a las convenciones comerciales. Su impacto trasciende la música, siendo un ícono para quienes buscan autenticidad en el arte.