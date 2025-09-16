Coachella 2026 apuesta por el pop global y el regreso de Justin Bieber

El cartel de Coachella 2026 ya está aquí y viene cargado de sorpresas, regresos esperados y una clara apuesta por el pop internacional. El festival californiano, que se celebrará del 10 al 12 y del 17 al 19 de abril, tendrá como cabezas de cartel a Sabrina Carpenter, Justin Bieber y Karol G, tres figuras que dominan el panorama musical actual.

Sabrina Carpenter abrirá los viernes con su primer gran show en el desierto, mientras que Karol G cerrará los domingos, consolidando su estatus como estrella global. El plato fuerte llega los sábados con Justin Bieber, quien regresa a los escenarios tras cancelar su gira Justice en 2023 por problemas de salud relacionados con el síndrome de Ramsay Hunt. Esta será su primera actuación oficial en Coachella, aunque en ediciones anteriores ha aparecido como invitado sorpresa.

El cartel incluye nombres tan diversos como The XX, The Strokes, BIGBANG, FKA Twigs, Interpol, Iggy Pop, Laufey, Addison Rae, David Byrne, Wet Leg, Clipse y Ethel Cain, entre muchos otros. Además, Radiohead presentará una experiencia inmersiva con su exposición Kid A Mnesia, y Anyma debutará con el espectáculo especial Æden.

La edición anterior fue encabezada por Lady Gaga, Green Day y Post Malone, pero este año el foco está en la renovación y la diversidad sonora. Coachella 2026 promete ser un cruce de generaciones, géneros y culturas. Las entradas ya están disponibles y la cuenta atrás ha comenzado.

España suena en Coachella: Carolina Durante, Rusowsky y Mëstiza llevan su música al desierto

Coachella 2026 contará con una representación española más sólida que en ediciones anteriores, apostando por nombres que están redefiniendo el sonido nacional. Entre los confirmados destaca Carolina Durante, la banda madrileña que ha logrado consolidarse como referente del punk-pop en España. Su actuación en el festival será una oportunidad para presentar su nuevo álbum Elige tu propia aventura ante un público internacional. También estará Rusowsky, uno de los artistas más innovadores del pop alternativo español, que ha ganado notoriedad con temas como malibU y una estética sonora que mezcla lo íntimo con lo experimental.

El dúo Mëstiza, conocido por fusionar flamenco con electrónica, completa la delegación española en el desierto californiano. Su propuesta, que combina tradición y modernidad, ha sido aplaudida en festivales europeos y ahora llega a Coachella con el espectáculo Mëstiza Club, una experiencia visual y sonora que promete sorprender. La inclusión de estos tres proyectos en el cartel refleja el creciente interés internacional por la escena musical española, que se caracteriza por su diversidad estilística y su capacidad de innovación. Coachella 2026 se convierte así en una plataforma clave para que artistas españoles conecten con nuevos públicos y consoliden su presencia fuera de nuestras fronteras.

