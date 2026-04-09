Coachella 2026 apuesta por un livestream total que redefine cómo vemos los festivales

El regreso de Coachella siempre marca el inicio oficioso de la temporada de festivales, pero este 2026 el evento californiano quiere dejar claro que su ambición no se limita al desierto. La organización ha anunciado que retransmitirá los siete escenarios del festival a través de YouTube, con tres de ellos —Coachella, Outdoor Theatre y Sahara— disponibles en 4K, y con la posibilidad de ver hasta cuatro actuaciones simultáneamente en una cuadrícula que promete convertirse en el nuevo deporte favorito de quienes no quieren perderse nada. El escenario Quasar, además, podrá verse tanto en horizontal como en vertical, un guiño evidente a los hábitos de consumo actuales.

El cartel de este año llega cargado de nombres capaces de mover audiencias globales: Justin Bieber, Sabrina Carpenter y Karol G encabezan un lineup donde también aparecen Jack White —sumado a última hora—, The xx, Nine Inch Noize (la alianza entre Nine Inch Nails y Boys Noize), Disclosure, Turnstile, Ethel Cain, KATSEYE, The Strokes, Addison Rae, Labrinth, David Byrne, Interpol, Alex G, BIGBANG, Laufey, Iggy Pop, FKA Twigs, Wet Leg o Clipse, entre muchos otros. Una edición que, sobre el papel, combina veteranía, riesgo y una lectura bastante precisa del pop y la cultura digital de 2026.

Entre los nombres más esperados está Sabrina Carpenter, que ha prometido el que define como “el espectáculo más ambicioso de mi carrera”. La artista, que ya pasó por el escenario principal en 2024, explicó recientemente que esta vez ha tenido “probablemente el mayor margen de tiempo que he tenido nunca para sentarme y construir un show desde cero”, un proceso que comenzó “hace unos siete meses”. Su regreso como cabeza de cartel cumple aquella frase que lanzó entonces al público: “Nos vemos aquí cuando encabece el festival”.

Coachella también será el escenario del estreno mundial de Motion Picture House – KID A MNESIA, la experiencia audiovisual de 75 minutos creada por Thom Yorke y Stanley Donwood a partir del imaginario de Kid A y Amnesiac. La instalación ocupará un búnker de 17.000 pies cuadrados bajo el recinto, con techos de casi doce metros, y promete ser uno de los momentos más comentados del festival.

Con esta apuesta por un livestream total, Coachella parece querer consolidarse no solo como un festival físico, sino como un evento global que se vive en directo desde cualquier pantalla. Una estrategia que, si funciona, podría marcar el camino para el resto de macrofestivales en los próximos años.

Coachella: de rebelión indie en el desierto a fenómeno cultural global

Cuando Coachella celebró su primera edición en 1999, lo hizo casi como un acto de resistencia. El desierto de Indio se convirtió en refugio para un público que buscaba algo distinto a los macrofestivales tradicionales: un espacio donde convivieran el espíritu alternativo, la cultura visual y una programación que apostaba por artistas que entonces no llenaban titulares. Aquella mezcla de riesgo y ambición sentó las bases de un festival que, con el paso de los años, fue ampliando su alcance sin perder del todo esa esencia de escaparate para nuevas escenas y sonidos emergentes.

A partir de mediados de los 2000, Coachella empezó a transformarse en un fenómeno global. La llegada de grandes cabezas de cartel, la expansión del recinto, la integración del arte como parte central de la experiencia y, más tarde, la revolución del livestream, lo convirtieron en un evento seguido desde cualquier punto del planeta. Hoy, Coachella es tanto un festival como un termómetro cultural: un lugar donde se anticipan tendencias, se firman regresos históricos y se redefine, año tras año, la relación entre música, tecnología y comunidad.

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