Contempopranea 2024: Nada Surf ponen el broche de oro mientras conocemos la distribución por días

En el corazón de Extremadura, el festival Contempopranea se prepara para su edición 2024 con un cartel que celebra la diversidad y la evolución del indie. La última confirmación de la veterana banda neoyorkina Nada Surf promete ser uno de los puntos culminantes del evento, con su concierto programado para el sábado 3 de agosto. Con más de 25 años de trayectoria, Nada Surf ha sabido mantenerse relevante en la industria, evolucionando tanto a nivel creativo como personal.

Nada Surf se encuentra en un momento dulce de su carrera, con la celebración del aniversario de su álbum Let Go y el lanzamiento de su último trabajo Never Not Together. La expectativa crece ante el anuncio de su nuevo álbum, Moon Mirror, previsto para septiembre de 2024, del cual se adelantará el primer sencillo en mayo.

El festival también se enorgullece de presentar a las madrileñas Vosotras Veréis y la nueva revelación de Extremadura Balarrasa, añadiendo frescura al ya robusto repertorio del festival. Además, el adiós de El Columpio Asesino y las actuaciones de Sidonie, Surfin´Bichos o Mercromina, entre otros, aseguran una experiencia inolvidable.

El festival, apoyado por la Fundación Extremeña de la Cultura y otros patrocinadores, no solo es un escaparate musical, sino también un punto de encuentro cultural que refleja la riqueza histórica y gastronómica de la región. Os dejamos a continuación con su distribución por días: