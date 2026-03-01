Contempopranea celebra 30 años de indie nacional con una edición especial en Don Benito

El Contempopranea cumple tres décadas y lo celebra reivindicando aquello que lo convirtió en un festival imprescindible: las canciones que nos salvaron, la comunidad que se formó alrededor de ellas y un espíritu independiente que ha resistido modas, crisis y cambios generacionales. La organización ha anunciado que la edición número 30 tendrá lugar los días 16 y 17 de octubre en Don Benito, recuperando ese ambiente cercano y emocional que siempre lo ha distinguido de los macrofestivales.

El comunicado enviado a sus seguidores —un guiño directo a quienes han acompañado al festival desde sus inicios— subraya que no se trata solo de un evento musical, sino de un reencuentro largamente esperado. Aunque aún no se ha desvelado el cartel, la promesa es clara: una celebración que mira al pasado con gratitud y al futuro con ilusión, manteniendo vivo el legado del indie español que el Contempopranea ha impulsado desde mediados de los 90.

La organización también ha puesto en marcha las llamadas “entradas a ciegas”, una tradición que refuerza la confianza del público en la identidad del festival. Treinta años después, el Contempopranea sigue apelando a esa fidelidad construida a base de descubrimientos, primeras veces y noches que se quedaron grabadas en la memoria colectiva de varias generaciones de amantes de la música alternativa.

Contempopranea, tres décadas como refugio del indie español

Desde su primera edición en 1996, el Contempopranea se consolidó como un festival de culto para los seguidores del indie nacional. A diferencia de otros eventos más masivos, apostó desde el principio por un formato íntimo, centrado en bandas emergentes y en nombres clave de la escena alternativa. Por su escenario han pasado artistas fundamentales del pop independiente español, convirtiéndose en un punto de encuentro para fans, periodistas y músicos. Con los años, el festival ha alternado sedes como Alburquerque y Don Benito, pero siempre manteniendo su esencia: cercanía, cuidado por el sonido y un profundo respeto por la música. Su 30º aniversario marca un hito que confirma su relevancia histórica y su capacidad para seguir emocionando a nuevas generaciones.

