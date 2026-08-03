Contempopránea ha empezado a cerrar los flecos de su celebración más especial. La organización ha hecho públicos los horarios oficiales y el dispositivo de transporte y alojamiento para la Fiesta CPOP 30, la cita con la que el festival extremeño conmemora sus tres décadas de historia los próximos 21 y 22 de agosto en el Paseo de las Laderas del Castillo de Luna, en Alburquerque. Este encuentro de aforo reducido, bajo el lema «Una celebración del pop y la amistad», precederá a la edición principal del 30 aniversario, ya anunciada para los días 16 y 17 de octubre en Don Benito.

La apertura de puertas está fijada a las 20:30 horas en ambas jornadas. El viernes 21 de agosto, la música arrancará a las 21:00 con Aurora Roja, seguida por Pálida Tez a las 22:00. A las 23:05 llegará el turno de Apartamentos Acapulco, antes de que a las 00:25 suba al escenario Meteosat, banda madrileña de indie pop que ha ido reapareciendo en muy contadas ocasiones desde su separación en 2001, como el concierto único que ofrecieron el pasado diciembre en el 25 aniversario de Ochoymedio. Ya en la madrugada, Pequeño Mal (01:45) y Yaveremos (02:45) tomarán el relevo, cerrando el primer día la sesión de La Merienda DJ a partir de las 03:30.

El sábado 22 de agosto seguirá una estructura horaria paralela. Julien Elsie abrirá la jornada a las 21:00, seguido a las 22:00 por Miguel Rivera, quien revisará en directo el repertorio de Maga, la banda sevillana que lideró durante más de dos décadas y que se despidió definitivamente de los escenarios en 2022. A las 23:05 tomará el escenario Patronato, y a las 00:10 llegará la participación especial de Nosoträsh. El tramo final de la noche corresponderá a La Habitación Roja a las 00:50 y a Nadie Patín a las 02:25, antes del cierre a cargo de Fotomatón DJ desde las 03:25.

Junto a la parrilla de conciertos, la organización ha concretado las facilidades logísticas para quienes se desplacen hasta Alburquerque. El festival pone a disposición del público un camping municipal gratuito y un área de autocaravanas gratuita, ambos situados junto a la piscina de la localidad, además de canalizar la oferta de casas rurales, apartamentos y hoteles a través de la Oficina de Turismo de Alburquerque. Para quienes se alojen en Badajoz, Autocares Ñuco prestará un servicio especial de autobús de ida y vuelta, con salida a las 19:00 horas y regreso a las 04:30, mientras que la firma Angel Drive ofrece además un servicio de conductor profesional con desplazamientos bonificados entre Badajoz y el recinto. El acceso a las dos jornadas se ha unificado en un pase único con un precio especial de 30 euros por el 30 aniversario, disponible en la web oficial del festival.

Treinta años volviendo siempre al mismo castillo

Contempopránea nació en 1996 en Alburquerque y, desde entonces, se ha consolidado como uno de los festivales de culto del indie español, apostando por un formato íntimo centrado en la escena independiente nacional frente a la lógica de los grandes macrofestivales. Por su cartel han pasado buena parte de las bandas que definieron el pop de guitarras y el pop alternativo español de las últimas tres décadas, y el festival ha ido alternando su sede entre Alburquerque y Don Benito sin perder nunca ese carácter cercano que lo distingue, como ya avanzamos cuando se confirmaron las fechas de su edición central de octubre.

Esa vocación por el regreso a los orígenes es precisamente lo que define a esta Fiesta CPOP 30: antes de dar el salto al formato de mayor tamaño en Don Benito, el festival recupera el escenario donde todo empezó para una cita íntima y limitada en aforo. No es casualidad que ese espíritu de vuelta al pasado se refleje también en el propio cartel: la rara reaparición de Meteosat y el repaso de Miguel Rivera al cancionero de Maga, una banda ya disuelta, funcionan como un eco perfecto de lo que Contempopránea quiere celebrar este verano, con La Habitación Roja, que este año conmemora también sus propias tres décadas de trayectoria, como otro de los nombres que conectan pasado y presente del cartel.

El resto del cartel confirmado combina nombres consolidados de la escena, como Patronato o Nosoträsh, con propuestas más jóvenes, caso de Aurora Roja, Pálida Tez o Yaveremos, en la línea de diálogo intergeneracional que la organización ha querido subrayar para esta edición conmemorativa. Con un dispositivo de transporte y alojamiento ya cerrado y un pase único a 30 euros para todo el fin de semana, solo queda esperar a que el Castillo de Luna vuelva a llenarse de la comunidad que ha acompañado al festival durante estas tres décadas, antes de que la cita se traslade en octubre a su cita grande en Don Benito.

¿Repetirás en esta Fiesta CPOP 30 en Alburquerque, o prefieres esperar a la edición de Don Benito en octubre?

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