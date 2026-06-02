Cosquín Rock Valladolid 2026 ya tiene sus entradas de día a la venta. El festival más internacional que acoge Castilla y León regresa en su tercera edición los días 28, 29 y 30 de agosto al Pingüinos Arena, el Pinar de Antequera, con una propuesta que va mucho más allá de un cartel convencional: tres jornadas con identidad propia, cada una construida alrededor de un universo sonoro completamente distinto. Comprar una entrada ya no es elegir un festival, es elegir en qué experiencia quieres estar.

La apuesta tiene una lógica clara. Cosquín Rock nació en 2001 en Córdoba, Argentina, como el gran festival de rock del país austral, y en poco más de dos décadas se expandió por toda Latinoamérica antes de dar el salto a Europa con Valladolid como cabeza de puente española desde 2024. Lo que ha traído consigo no es solo un cartel internacional: es un modelo de festival que entiende que el público ya no quiere lo mismo durante tres días seguidos.

El viernes 28 lo lideran los Kaiser Chiefs, una de las bandas británicas más importantes del cambio de siglo y cabeza de cartel de una jornada dedicada al rock internacional en su versión más eléctrica y directa. Junto a ellos, el rock patrio de MClan., el DJ set de Olugbenga de Metronomy, el sonido alternativo de Puño Dragón, Whisky Caravan y el polifacético argentino Ilan Amores completan una apertura que promete arrancar el festival a plena potencia.

El sábado 29 convierte el Pinar de Antequera en una pista de baile a cielo abierto. Paul Kalkbrenner y Claptone, dos nombres absolutamente referenciales de la escena electrónica europea, presiden una noche diseñada para el techno, el disco y todas las vertientes de la música de club contemporánea. Los nacionales Dmasso, Imbermind y Kinder Lomas completan una programación que situará Valladolid, durante unas horas, en el mismo plano que los grandes focos europeos de la electrónica.

El domingo 30 apuesta por la fuerza del rock alternativo y el punk español con Ultraligera, Comandante Twin y Oslo Ovnies, una selección de bandas que representan el pulso más actual de la escena de guitarras nacional. Una despedida perfecta para una edición que reivindica la música en directo como experiencia colectiva e intransferible.

Del Aeródromo de Córdoba al Pinar de Antequera: por qué Cosquín Rock funciona en Valladolid

Cosquín Rock lleva 25 años siendo en Argentina lo que Coachella es en Estados Unidos: el encuentro de música con más convocatoria del país, con ediciones que han reunido a más de 100.000 personas. Su salto a Europa no fue un movimiento oportunista. Valladolid ofreció algo que pocas ciudades españolas de su tamaño pueden garantizar: apoyo institucional sólido (el Ayuntamiento es socio activo del proyecto), un espacio natural singular como el Pinar de Antequera y una apuesta clara por convertir el festival en un activo turístico y cultural de largo recorrido.

Las dos primeras ediciones, en 2024 y 2025, confirmaron que el modelo funciona. La de 2025 ya sumó dos escenarios, programación diversa con nombres como The Kooks, Love of Lesbian y Sebastián Yatra, y una organización técnica reconocida por la crítica especializada. La tercera edición da el salto a tres días con identidades diferenciadas, lo que equivale a triplicar la ambición sin diluir la propuesta. Si la trayectoria se mantiene, Cosquín Rock Valladolid tiene todas las papeletas para convertirse en referencia del circuito de festivales de verano en la España interior.

Las entradas de día están disponibles en la web oficial del festival. Los precios por tramos para el general son: viernes desde 35 € hasta 45 € (+gg); sábado desde 35 € hasta 45 € (+gg); domingo desde 25 € hasta 35 € (+gg). Los abonos de tres días cuestan 60 € + gg (general) y 90 € + gg (VIP).

Veinte años prediciendo disturbios

Kaiser Chiefs se formaron en Leeds en torno al año 2000 bajo el nombre Parva antes de rebautizarse en honor al club de fútbol sudafricano Kaizer Chiefs. Con Ricky Wilson al frente, Andrew White a la guitarra, Simon Rix al bajo y Nick «Peanut» Baines a los teclados, la banda construyó un directo arrollador en los clubes de su ciudad que desembocó en Employment (2005), uno de los debuts más celebrados del post-punk revival británico. «I Predict a Riot» y «Oh My God» se convirtieron en himnos de una generación, el álbum llegó al Mercury Prize y los Brit Awards les concedieron tres galardones en 2006, incluido el de Mejor Grupo Británico. En 2007 llegó Yours Truly, Angry Mob con «Ruby» como primer número uno en el Reino Unido, y la consolidación internacional fue total.

Desde entonces, la banda ha navegado con criterio propio a través de ocho discos de estudio, desde Off with Their Heads (2008) hasta Kaiser Chiefs’ Easy Eighth Album (2024), producido por Amir Amor. En CrazyMinds hemos seguido su trayectoria de cerca: reseñamos ese último disco, cubrimos la reedición épica de Employment por su 20 aniversario y los vimos en directo en la Riviera de Madrid en 2020. Su regreso a España en Cosquín Rock llega, pues, con historia acumulada y con una banda que sigue siendo capaz de convertir cualquier recinto al aire libre en un caos controlado de lo más satisfactorio.

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