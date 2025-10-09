Cuando NOS Alive habla, Madrid escucha: ¿Podrían ir Florence + The Machine y Nick Cave rumbo a Mad Cool?

El anuncio de Florence + The Machine y Nick Cave & The Bad Seeds como cabezas de cartel del festival portugués NOS Alive 2026 ha encendido las alarmas (y esperanzas) entre los fans españoles: ¿podrían ambos artistas aterrizar también en el Mad Cool de Madrid? La posibilidad no es descabellada. En los últimos años, ambos festivales han compartido nombres clave en sus carteles, consolidando una tendencia de colaboración en la contratación de artistas internacionales.

La edición 2026 de NOS Alive se celebrará del 9 al 11 de julio en Algés, con Nick Cave encabezando el jueves y Florence Welch el sábado. Mad Cool, por su parte, se celebrará un año más en esas mismas fechas, lo que facilita la logística para artistas en gira por Europa. Además, tanto Florence + The Machine como Nick Cave han confirmado extensas giras por el continente ese verano, aunque por ahora sin parada oficial en España. La web oficial de Nick Cave deja abierta la puerta a nuevas fechas, y los medios ya están especulando con su posible presencia en Mad Cool o Bilbao BBK Live.

La coincidencia de fechas, la tradición de solapamiento entre ambos festivales y la ausencia de confirmaciones en España hacen que la hipótesis cobre fuerza. Si se confirma, sería un golpe maestro para el festival madrileño, que ya ha demostrado músculo en ediciones anteriores con carteles de alto calibre. Y con el nuevo álbum de Florence, Everybody Scream, saliendo en octubre, y Nick Cave en gira de nuevo, el momento no podría ser más propicio.

Florence + The Machine: misticismo, catarsis y pop barroco

Desde que irrumpió en 2009 con Lungs, Florence + The Machine se ha convertido en una de las propuestas más singulares del pop alternativo británico. Liderada por la carismática Florence Welch, la banda ha sabido combinar intensidad emocional, estética gótica y una voz que parece invocar fuerzas sobrenaturales. Su discografía incluye seis álbumes de estudio: Lungs (2009), Ceremonials (2011), How Big, How Blue, How Beautiful (2015), High As Hope (2018), Dance Fever (2022) y el inminente Everybody Scream (2025). Cada uno ha explorado temas como el duelo, la espiritualidad, el cuerpo femenino y la redención, con arreglos que van del folk pastoral al pop barroco y el rock épico.

El nuevo disco, Everybody Scream, nace de una experiencia traumática: una cirugía de emergencia durante la gira de Dance Fever que llevó a Welch a reflexionar sobre la vida, la muerte y el poder de la voz femenina como grito colectivo. Con colaboraciones de Mitski, Mark Bowen (de IDLES) y Aaron Dessner (The National), el álbum promete ser uno de los más personales y viscerales de su carrera. La gira europea de 2026 incluye paradas en Reino Unido, Alemania, Austria y Países Bajos, pero aún sin fecha en España. Si Mad Cool logra sumarla, será uno de los momentos más esperados del verano.

Nick Cave: cuatro décadas de oscuridad, belleza y redención

Nick Cave es mucho más que un músico: es un narrador, un poeta y un alquimista del dolor. Desde sus inicios con The Birthday Party en los años 80, pasando por la fundación de Nick Cave & The Bad Seeds en 1983, su carrera ha sido una exploración constante de los límites emocionales y sonoros. Su discografía incluye más de 17 álbumes de estudio, entre ellos obras maestras como The Good Son (1990), Let Love In (1994), Murder Ballads (1996), Abattoir Blues/The Lyre of Orpheus (2004), Skeleton Tree (2016) y Carnage (2021). Su estilo oscila entre el post-punk, el blues gótico, el rock alternativo y la música de cámara, siempre con letras que abordan el amor, la pérdida, la fe y la violencia.

En 2024 lanzó Wild God, un álbum que mezcla lo místico con lo visceral, y que será el eje de su gira europea de 2026. Esta gira incluye festivales como Rock en Seine y NOS Alive, pero aún no ha confirmado presencia en España. La posibilidad de verlo en Mad Cool sería histórica. Su directo, intenso y ceremonial, es una experiencia que trasciende lo musical. Si Nick Cave pisa Madrid en julio, será uno de esos momentos que se graban en la memoria colectiva.