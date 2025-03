De Texas a Kool & The Gang: El Alma Festival llega a Alicante con un cartel de infarto

Alicante se prepara para vibrar al ritmo de un evento que promete convertirse en el epicentro musical del verano de 2025. El Alma Occident Festival, tras consolidarse como una cita imprescindible en Barcelona y Madrid, extiende su magia a la ciudad mediterránea con una programación de lujo que hará las delicias de los amantes de la música. Este nuevo capítulo trae consigo una mezcla irresistible de leyendas internacionales y talentos nacionales que transformarán Alicante en un escenario inolvidable durante julio y agosto. ¿Estás listo para sumergirte en esta experiencia única? ¡Te contamos todo lo que necesitas saber!

El festival arranca el 14 de julio con la energía arrolladora de Texas, la banda escocesa liderada por Sharleen Spiteri, que promete un directo cargado de clásicos como I Don’t Want a Lover y Say What You Want. Será el pistoletazo de salida perfecto para una serie de noches mágicas. El 19 de julio, el escenario se llenará de la sensibilidad y el magnetismo de Guitarricadelafuente, el joven prodigio español que presentará temas inéditos de su próximo álbum junto a éxitos como Guantanamera. Al día siguiente, el 20 de julio, los legendarios Jethro Tull tomarán el relevo con su inconfundible fusión de rock progresivo y folk, liderados por el icónico Ian Anderson, en una actuación que los fans llevan años esperando.

La cosa no acaba ahí. El 23 de julio, Travis, los maestros del rock alternativo, llegarán desde Escocia para emocionar al público con himnos como Why Does It Always Rain on Me? y su característico sonido melancólico pero esperanzador, tal como adelantaron en sus redes sociales. Y para cerrar este despliegue estelar, el 6 de agosto, Kool & The Gang pondrán a bailar a toda Alicante con su funk irresistible y éxitos eternos como Celebration y Get Down On It, asegurando una noche de puro desenfreno.

Las entradas salen a la venta este lunes 31 de marzo a través de entradas.com y almafestival.info, y los rumores apuntan a que volarán en cuestión de horas. Este festival no es solo un evento musical; es una experiencia boutique que cuida cada detalle, desde la selección de artistas hasta el ambiente único que Alicante, con su clima perfecto y su espíritu vibrante, aporta a la ecuación.

Así que apunta las fechas, prepara tus ganas de cantar, bailar y emocionarte, porque el Alma Occident Festival está a punto de convertir Alicante en el lugar donde la música cobra vida. ¿Te lo vas a perder?

