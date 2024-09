Descubre los horarios del Visor Fest 2024

El Visor Fest 2024 se celebrará los días 27 y 28 de septiembre en La Fica, Murcia. Este año, el cartel incluye a bandas como The Charlatans, The Mission, Camera Obscura, Sad Lovers And Giants, Kula Shaker, dEUS, Gigolo Aunts e Immaculate Fools. Además, los DJs DJ Amable, Pepe Lee DJ, Muñeca Rusa DJ, MEdj, Javi Golo y We Lost Control! animarán las noches con sus sesiones.

El festival comenzará el viernes 27 de septiembre con una jornada dedicada a bandas británicas como The Charlatans, The Mission, Camera Obscura y Sad Lovers And Giants con unos horarios que permiten disfrutar de toda la música sin solapes de ningún tipo.

El sábado 28 de septiembre, la programación se diversifica con actuaciones de Kula Shaker, Immaculate Fools, dEUS y Gigolo Aunts. Esta última banda se despedirá de los escenarios con una edición especial en vinilo de Minor Chords And Major Themes, disponible exclusivamente durante la gira. Aquí tenéis los horarios.

Además, Cervezas Alhambra será el socio oficial del festival, ofreciendo experiencias únicas y momentos irrepetibles. Los asistentes podrán disfrutar de catas musicadas y otras sorpresas que se anunciarán en las redes sociales del festival. Las entradas de día están disponibles por 56€, mientras que el abono para los dos días cuesta 75€. ¡No te pierdas esta oportunidad de despedir el verano con la mejor música en directo!