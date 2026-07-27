La última semana de Noches del Botánico 2026 se queda sin uno de sus nombres más esperados. Diana Krall no actuará esta noche, 27 de julio, en el Real Jardín Botánico Alfonso XIII de Madrid: la organización ha confirmado la cancelación del concierto apenas unas horas antes de la hora prevista de inicio, dejando a cientos de abonados con la entrada en la mano y para uno de los conciertos de despedida para el décimo aniversario del ciclo.

El aviso, difundido por Noches del Botánico a través de sus redes sociales, deja claro que la decisión no depende del festival: «la cancelación responde a una decisión adoptada por la artista y su equipo, ajena a la organización de Noches del Botánico».

Diana Krall, de gira exprés por España hasta la noche anterior

Lo llamativo de la cancelación es el momento en el que llega. Diana Krall no venía de un parón ni de una gira accidentada: al contrario, la artista encadenaba una racha intensa de fechas por el país. Actuó en los Jardins del Palau de Pedralbes de Barcelona el 19 de julio, subió al escenario del Starlite Occident de Marbella el 21, y la propia noche del domingo 26 de julio (la anterior a la cita madrileña) cantó en el Kursaal de San Sebastián, dentro del Jazzaldia, con las entradas agotadas desde hacía semanas. Madrid debía ser, precisamente, el cierre natural de ese tramo español de la gira.

Ni el festival ni el equipo de la artista han detallado el motivo concreto que ha llevado a suspender únicamente la fecha de Madrid, cuando el resto de conciertos recientes se desarrollaron con normalidad. Por el momento no hay ninguna comunicación oficial sobre una posible fecha de recuperación del concierto en la capital.

Reembolsos automáticos: así puede recuperar su dinero quien tenía entrada

La organización ha querido transmitir tranquilidad inmediata al público afectado. Quienes compraron su entrada a través de la web de Noches del Botánico o de la plataforma de El Corte Inglés recibirán el reembolso íntegro de forma automática en los próximos días, sin necesidad de realizar ningún trámite adicional. Solo quienes adquirieron su entrada físicamente en un centro comercial o una agencia de viajes de El Corte Inglés deberán solicitar la devolución en ese mismo punto de venta, y lo mismo ocurre con quienes la compraron directamente en la taquilla del recinto, donde también tendrán que tramitar allí su reembolso.

El festival ha pedido además revisar que la tarjeta utilizada en la compra siga activa y no esté caducada o bloqueada, para evitar incidencias en la devolución; en caso de no disponer ya de esa tarjeta, recomienda escribir al centro de ayuda enlazado desde la biografía de su perfil en redes sociales.

Ojo a la reventa: el concierto deja de estar a la venta en canales oficiales

Un aviso importante para quienes todavía no tenían entrada y esperaban hacerse con una de última hora: el concierto de Diana Krall deja de estar disponible para la venta a través de los canales oficiales del festival. Noches del Botánico advierte de que cualquier entrada que se anuncie a partir de ahora para esta fecha concreta probablemente proceda de canales de reventa o de páginas web no oficiales, y recomienda expresamente no adquirirlas para evitar estafas o entradas sin validez.

Diana Krall: de prodigio del piano en Nanaimo a referencia mundial del jazz vocal

Nacida en 1964 en Nanaimo (Columbia Británica, Canadá), Diana Krall se sentó al piano por primera vez a los cuatro años y, ya en la adolescencia, tocaba con regularidad en clubes y restaurantes de su Vancouver natal. Una beca la llevó hasta el Berklee College of Music de Boston, y desde su debut discográfico con Stepping Out (1993) construyó una carrera que la convertiría en la única cantante de jazz de la historia con ocho álbumes debutando en el número uno de las listas de jazz de Billboard. Discos como When I Look in Your Eyes, The Look of Love o The Girl in the Other Room (2004), este último coescrito junto a su marido, el músico Elvis Costello, consolidaron su sello: una voz de contralto envolvente combinada con un dominio del piano heredado del jazz clásico americano, siempre con standards y composiciones propias en equilibrio. Su trabajo más reciente en estudio, «This Dream of You», vio la luz en 2020 y sigue siendo, hasta la fecha, el repertorio central de sus conciertos, sin que se haya confirmado ningún álbum posterior.

Esa trayectoria de más de tres décadas es precisamente lo que hacía tan atractiva su presencia en Noches del Botánico: pocos artistas aportan al cartel del festival el prestigio y la elegancia escénica de una intérprete capaz de llenar recintos con standards de Cole Porter o Irving Berlin junto a sus propias composiciones. La cancelación de última hora corta de raíz esa expectativa y deja a Madrid como la única plaza española de su breve gira de julio que finalmente no ha podido disfrutar de su música en directo, justo cuando la artista venía de encadenar sin incidencias sus citas en Barcelona, Marbella y San Sebastián.

El cierre de una edición histórica que también deja renuncias

Noches del Botánico celebraba en 2026 su décimo aniversario con un cartel especialmente cuidado, que mezclaba nostalgia, eclecticismo y nuevas voces en el marco incomparable del Real Jardín Botánico. La cancelación de Diana Krall no empaña el balance global de una edición que ha reunido a grandes artistas y generadores momentos inolvidables, pero sí deja una espina clavada entre los aficionados al jazz que habían reservado esta cita como la gran cita vocal del ciclo.

¿Tenías entradas para el concierto de Diana Krall en Madrid y te has quedado con las ganas de escucharla en directo, o crees que este tipo de cancelaciones de última hora deberían explicarse con más detalle al público?

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