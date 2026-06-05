Esférica Rioja Alavesa vuelve del 3 al 5 de julio con una segunda edición que consolida lo que la primera ya dejó claro: aquí el escenario no es un recinto vallado sino una comarca entera. Duncan Dhu, Baiuca y Sr. Chinarro encabezan una programación que se despliega por bodegas, iglesias, viñedos y plazas de Rioja Alavesa, con el vino y el patrimonio como hilo conductor de cada jornada.

Tres días, seis enclaves, un argumento

El festival arranca el viernes 3 de julio con las Wine Sessions, una serie de encuentros musicales en espacios vinculados a la cultura del vino. La primera cita tiene lugar en Bodegas Viña Real, en Laguardia, y la jornada continúa por la noche en la vinoteca The One Wine, con una sesión de DJs en el centro de la localidad de acceso libre.

El sábado 4 es el día grande. La Iglesia de Elciego acoge un concierto de pequeño formato por la mañana, mientras que Bodegas Baigorri, en Samaniego, estrena los Diálogos Vinícolas, una fórmula que combina conversación, vino y música en directo. Al mediodía, Villabuena de Álava celebra un Mercado Gastroartesano con productores locales, artesanía y una actuación de Maren. Por la tarde, los Viñedos de Contino, en Laserna, acogen una nueva sesión de Diálogos Vinícolas. La noche llega al Parque El Collado de Laguardia con las actuaciones de Duncan Dhu, Baiuca (que acaba de llevar su folktronica a nuevos territorios junto a Mondra) y Sr. Chinarro (en plena campaña de presentación de El año de la pera), además de varias sesiones de DJs.

El domingo 5 cierra el festival con la Ruta La Hechicera en Elvillar, un recorrido por el paisaje y la historia de la comarca, y una última sesión de Diálogos Vinícolas en Bodegas Ostatu, en Samaniego.

El modelo que llegó de Galicia

Detrás de Esférica está i-radia Crea, promotora especializada en festivales que ponen en valor enclaves rurales desde una mirada contemporánea. El origen del modelo es Dezaseteº Ribeira Sacra, el festival que demostró que un evento respetuoso con el entorno y pensado desde la sensibilidad hacia el lugar podía situarse entre los más valorados del panorama ibérico. A partir de esa experiencia nació la familia Festivales Territorio, que incluye también Tierra Bobal Fest y Nómade Ontinyent-Terres dels Alforins en la Comunitat Valenciana.

La filosofía es coherente en todos ellos: música, paisaje, gastronomía y patrimonio como partes de un mismo argumento, no como elementos decorativos unos de otros. Esférica ya lo demostró en su primera edición y esta segunda edición amplía ese planteamiento con más enclaves, más formatos y un cartel más robusto.

Un festival que ha decidido no parecerse a ningún otro

Esférica Rioja Alavesa nació con una premisa que en el circuito de festivales de verano español resulta casi contracultural: que el lugar no es el contexto sino el contenido. La comarca alavesa, con su paisaje de viñedos, su arquitectura bodeguera y su cocina de producto, no es el telón de fondo de los conciertos, sino la razón por la que el festival existe donde existe y no en otro sitio.

La primera edición validó ese enfoque. La segunda lo confirma con un cartel que suma generaciones y geografías (el pop vasco de Duncan Dhu, la folktronica gallega de Baiuca, el indie sevillano de Sr. Chinarro) sin que ninguno de los tres desentone en ese marco. Es exactamente el tipo de coherencia que pocos festivales de este tamaño se permiten buscar.

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