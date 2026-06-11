El 21 Festival celebra este fin de semana su primera edición en el Palacio de Congresos de Huesca, los días 12 y 13 de junio, con un cartel de casi 20 artistas que incluye a León Benavente, Zahara Rave, Duncan Dhu, Quique González, Ginebras, Alcalá Norte y Veintiuno, entre otros. La respuesta del público ha sido contundente antes de que suene la primera nota: los abonos generales llevan semanas agotados, la experiencia gastronómica también, y quedan menos de 50 entradas de día disponibles. El 21 Festival no ha esperado a su segunda edición para demostrar que Huesca tenía hueco para algo así.

El festival surge del espíritu de El Veintiuno, sala de referencia de la escena indie oscense, y da el salto al formato festival con una propuesta que une música en directo con gastronomía de primer nivel. No es solo un cambio de escala: es una declaración de intenciones sobre lo que puede ser un festival cuando tiene identidad propia desde el primer día.

Quique González y Duncan Dhu comparten cartel con la generación que los heredó

La programación se divide entre el escenario interior del Palacio de Congresos y el Escenario Aragón TV, de acceso libre, que amplía el festival hacia la ciudad.

El viernes 12 el escenario interior reunirá a Quique González, figura central de la canción de autor española; León Benavente, una de las bandas más importantes del indie-rock estatal y especialmente conocida por la intensidad de sus directos (hemos podido comprobarlo en el Movistar Arena de Madrid a principios de año); Ginebras, que presentarán material de su nuevo disco; Veintiuno; y OchoYmedio DJs desde la cabina. El Escenario Aragón TV acogerá ese mismo día a Marina Domínguez, banda zaragozana de pop; Boney M., nombre legendario de la música disco; y Latre DJ.

El sábado 13 el escenario interior arranca con Alice Wonder, una de las voces más personales de su generación, antes de recibir a Duncan Dhu, banda esencial de la música española. La jornada continúa con Alcalá Norte, una de las grandes revelaciones recientes del rock y el post-punk nacional; Zahara Rave, el proyecto más radical de Zahara llevado al techno; y Coolnenas, el proyecto de Kimberley Tell, dani dicostas y mariagrep a medio camino entre el rave pop y la performance. El escenario exterior recibirá a Behaves!, banda oscense de rock; Hidrogenesse, dúo fundamental del pop electrónico español; y Hurtell DJ.

El sábado por la mañana, a partir de las 11:00, el Escenario Aragón TV ampliará su programación con actividades infantiles de acceso libre.

La cocina también actúa

Uno de los ejes diferenciales del festival es la integración de la gastronomía oscense en el programa. Antes de cada concierto, en un espacio VIP, se ofrecerá una experiencia culinaria liderada por los dos restaurantes con estrella Michelin de Huesca: Lillas Pastia, con el chef Carmelo Bosque, y Tatau, liderado por Tonino Valiente. A ellos se suma el maestro pastelero Raúl Bernal, de LaPaca, que cierra cada noche con sus creaciones dulces.

El viernes la propuesta culinaria recorre Europa (cocina francesa, alemana, italiana y española); el sábado viaja más lejos, con gastronomía japonesa, marroquí, mexicana y estadounidense. La experiencia gastronómica lleva semanas agotada, lo que dice bastante sobre el perfil de público que ha respondido a la propuesta: no solo aficionados al indie, sino gente que entiende el festival como una experiencia completa.

De sala a festival en una sola edición

El Veintiuno lleva años siendo uno de los espacios de referencia para la música indie en Huesca, una ciudad que históricamente ha mirado a Zaragoza o Madrid para encontrar conciertos de cierto calibre. El festival que surge de su nombre y su espíritu no plantea una alternativa a los grandes festivales del verano: plantea algo distinto en escala, en propuesta y en geografía.

La apuesta por el Palacio de Congresos como sede, la integración de la gastronomía local como eje programático y la apertura de un escenario gratuito a la ciudad conforman un modelo que, antes incluso de celebrar su primera edición, ya ha demostrado tener demanda real. Si la música acompaña este fin de semana, tendremos mucho de lo que hablar en la segunda edición.

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