El concierto de Omega 30 Aniversario previsto para el 3 de junio en Noches del Botánico (Madrid) no se celebrará en esa fecha. La organización del festival ha confirmado su aplazamiento al 14 de julio tras la intervención médica de Antonio Arias, cantante y bajista de Lagartija Nick. Una noticia que llega con el cartel ya colgado de sold out y que, inevitablemente, recuerda lo mucho que se espera de este regreso: treinta años después de que nadie apostara por ese disco, la gente sigue peleando por una entrada para verlo revivir.

El disco que lo cambió todo sigue rompiendo agendas

Corría 1996 cuando Omega llegó al mundo con la vocación de no encajar en ningún sitio y terminó siendo imprescindible en todas partes. El disco de Enrique Morente con Lagartija Nick —inspirado en la poesía de Leonard Cohen y Federico García Lorca— fue uno de esos artefactos que la industria no sabe bien cómo clasificar y que el tiempo termina colocando exactamente donde merece: en el canon. La combinación de jondura flamenca y electricidad rock se antojaba entonces una osadía; hoy es un referente que ha abierto puertas a todo lo que vino después.

El espectáculo de este aniversario no es una simple reunión nostálgica. Al frente de la voz principal está Kiki Morente, hijo del maestro y depositario de un legado que maneja con respeto y con criterio propio. A su lado, los arquitectos originales del estruendo: Lagartija Nick, con Antonio Arias, Juan Codorníu y Eric Jiménez. El elenco se completa con el bailaor Israel Galván, la guitarra flamenca de Marcos Gago, la dirección escénica de Verónica Morales y la dirección musical de Víctor Martínez. Una producción que no deja ningún cabo suelto del original. Si quieres saber todo lo que depara el verano en el Jardín Botánico, consulta nuestra guía completa de Noches del Botánico 2026.

Tus entradas siguen siendo válidas: todo lo que necesitas saber

La decisión de aplazar el concierto se tomó tras coordinar las agendas de todos los artistas implicados, respetar los tiempos de recuperación de Antonio Arias y ajustar la nueva fecha al calendario del festival. El resultado: 14 de julio en el Real Jardín Botánico Alfonso XIII de la Universidad Complutense de Madrid. La organización ha sido clara respecto a las entradas ya adquiridas: son válidas automáticamente para la nueva fecha sin necesidad de ningún trámite adicional. Para quienes no puedan asistir el 14 de julio, existe la posibilidad de solicitar la devolución íntegra del importe a través del mismo canal de compra original. El equipo de Noches del Botánico ha trasladado públicamente sus mejores deseos a Antonio Arias y su deseo de compartir con el público esta cita el próximo julio. Desde aquí, nos sumamos.

Granada, eléctrica y sin disculpas

Lagartija Nick nació en Granada en 1991 con una propuesta que combinaba el rock más abrasivo con referencias literarias y una voluntad experimental que los alejaba de cualquier etiqueta cómoda. Su nombre ya era una declaración de intenciones. Con álbumes como Lagartija Nick (1992), Omega (1996, junto a Enrique Morente) o Disparos (2000), construyeron una discografía que no buscaba el centro sino los márgenes, donde suelen pasar las cosas más interesantes. Más de tres décadas después, el grupo sigue en activo con dieciséis discos a sus espaldas, siendo el más reciente Eternamente en vivo (2025).

Antonio Arias es la columna vertebral del proyecto: voz, bajo y motor creativo de una banda que ha sabido reinventarse sin traicionarse. Su colaboración con Enrique Morente en Omega fue el momento en que Lagartija Nick salió de los circuitos alternativos para convertirse en algo más difícil de ignorar. Ahora, con la fecha de Madrid desplazada al verano por razones de salud, ese mismo espíritu de resistencia que siempre ha definido al grupo se cuela también en la historia de esta gira. El Botánico espera. Y merece la pena esperar.

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