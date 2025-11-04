El Cruïlla 2026 sigue sumando talento: Reneé Rapp y Ezra Collective se unen al cartel

El Festival Cruïlla 2026 continúa configurando un cartel de lo más ecléctico y vibrante. A las ya anunciadas actuaciones de Pixies, David Byrne, Two Door Cinema Club, Bomba Estéreo, Polo & Pan, Yami Safdie, Mishima, Mind Enterprises, Sampa The Great, Son Rompe Pera, Chico Blanco y Dan Peralbo i el Comboi, se suman ahora dos propuestas que prometen dar mucho que hablar: Reneé Rapp y Ezra Collective. El festival se celebrará del 8 al 11 de julio de 2026 en el Parc del Fòrum de Barcelona, y ya se pueden adquirir tanto los abonos como las entradas de día en la web oficial del evento.

Reneé Rapp, actriz y cantante estadounidense, aterrizará por primera vez en España para presentar su segundo álbum Bite Me, en una actuación programada para el 8 de julio. Conocida inicialmente por sus papeles en Mean Girls y The Sex Lives of College Girls, Rapp ha dejado atrás los focos de Broadway y la televisión para centrarse en su carrera como cantautora. Por su parte, el 10 de julio será el turno de Ezra Collective, el quinteto británico que ha revolucionado la escena jazz-fusión con su propuesta abierta al afrobeat, el hip-hop, el grime y el R&B. Su tema más escuchado, Dance, No One’s Watching, es una auténtica oda al baile y a la celebración multicultural. Con estas incorporaciones, el Cruïlla reafirma su apuesta por la diversidad sonora y el talento internacional.

Reneé Rapp: de Broadway a los escenarios del pop alternativo

Reneé Rapp comenzó su carrera artística en el teatro musical, destacando por su papel como Regina George en la versión de Broadway de Mean Girls. Su talento vocal y presencia escénica la catapultaron rápidamente a la televisión, donde ganó notoriedad con su personaje en The Sex Lives of College Girls. Sin embargo, su verdadera vocación emergió con fuerza cuando decidió dar el salto a la música. En 2022 debutó con el EP Everything to Everyone, una colección de canciones íntimas y confesionales que mostraban su capacidad para escribir letras honestas y emocionalmente potentes.

En 2023 lanzó su primer álbum de estudio, Snow Angel, consolidando su estilo entre el pop alternativo y el indie con tintes cinematográficos. El disco fue bien recibido por la crítica y el público, destacando temas como Pretty Girls y Tummy Hurts. Su segundo trabajo, Bite Me, publicado en 2025, profundiza en temáticas de empoderamiento, vulnerabilidad y deseo, con una producción más ambiciosa y una estética visual muy cuidada. Su actuación en el Cruïlla 2026 marcará su debut en España, una oportunidad única para ver en directo a una de las voces emergentes más prometedoras del panorama internacional.

Ezra Collective: jazz del siglo XXI con alma de pista de baile

Ezra Collective es una banda londinense formada por Femi Koleoso (batería), TJ Koleoso (bajo), Joe Armon-Jones (teclados), Dylan Jones (trompeta) y James Mollison (saxofón). Desde sus inicios, el grupo ha defendido una visión del jazz como un lenguaje abierto, en constante diálogo con otros géneros como el afrobeat, el grime, el hip-hop y el R&B. Su primer álbum, You Can’t Steal My Joy (2019), ya apuntaba maneras, pero fue con Where I’m Meant to Be (2022) cuando alcanzaron un reconocimiento más amplio, gracias a su energía en directo y su capacidad para conectar con públicos diversos.

En 2023, Ezra Collective hizo historia al convertirse en el primer grupo de jazz en ganar el prestigioso Premio Mercury, un hito que confirmó su relevancia dentro y fuera del circuito jazzístico. Su tema más popular, Dance, No One’s Watching, encapsula su filosofía: música para celebrar, para moverse, para compartir. Su directo en el Cruïlla 2026, previsto para el 10 de julio, promete ser una fiesta de ritmos globales y comunión generacional. Con ellos, el festival no solo apuesta por la calidad musical, sino también por el poder del jazz como herramienta de conexión cultural.

