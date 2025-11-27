El día más rock de Rock in Rio Lisboa: Linkin Park, The Pretty Reckless, Sepultura y P.O.D.

El Rock in Rio Lisboa 2026 acaba de reforzar su cartel con una jornada que promete ser histórica. El 21 de junio, la llamada Ciudad del Rock recibirá a The Pretty Reckless, Sepultura y P.O.D., que se suman a nombres ya confirmados como Linkin Park, Cypress Hill y Grandson. La mezcla de generaciones y estilos convierte esta fecha en una de las más esperadas del festival, con un despliegue que celebra tanto el metal clásico como las nuevas voces del rock contemporáneo.

Por primera vez en Portugal, The Pretty Reckless subirán al Palco Mundo liderados por la inconfundible voz de Taylor Momsen, en un concierto que promete reivindicar el poder femenino dentro de un género históricamente dominado por hombres. La banda estadounidense, que alcanzó notoriedad con su debut Light Me Up y consolidó su éxito con Going To Hell, llega con un repertorio cargado de himnos como Heaven Knows y con la energía de su último trabajo Death by Rock and Roll.

En paralelo, el Palco Music Valley será territorio de leyendas. Sepultura, pioneros del metal brasileño y responsables de clásicos como Chaos A.D. y Roots, celebrarán más de 40 años de trayectoria con su gira de despedida. Su legado, que incluye más de 20 millones de discos vendidos y una influencia decisiva en la evolución del metal, convierte su actuación en un momento cargado de simbolismo. Junto a ellos, P.O.D. traerán de vuelta la explosiva fusión de nu-metal, hip-hop y reggae que los catapultó a la fama mundial con Satellite, disco que les dio nominaciones al Grammy y éxitos como Alive y Youth of the Nation.

El festival, que se celebrará los días 20, 21, 27 y 28 de junio en Lisboa, ofrece además el Pack Rock in Rio como regalo navideño: un ticket diario a elección y una camiseta exclusiva, disponible en Worten y Worten.pt. . Con esta jornada, Rock in Rio Lisboa reafirma su papel como uno de los encuentros musicales más importantes de Europa, capaz de reunir a distintas generaciones bajo un mismo grito de rock.

Linkin Park: del fenómeno nu-metal a la reinvención constante

Formados en 1996 en California, Linkin Park redefinieron el sonido del nuevo milenio con su debut Hybrid Theory (2000), un disco que vendió más de 30 millones de copias y se convirtió en el álbum más vendido del siglo XXI en EE. UU. gracias a himnos como In the End y Crawling. La combinación de rap, metal y electrónica, liderada por las voces de Chester Bennington y Mike Shinoda, marcó un antes y un después en la música alternativa.

Su segundo trabajo, Meteora (2003), consolidó el fenómeno con éxitos como Numb y Breaking the Habit. A partir de ahí, la banda exploró nuevas direcciones: Minutes to Midnight (2007) introdujo un sonido más rock alternativo; A Thousand Suns (2010) se adentró en la experimentación electrónica y conceptual; mientras que The Hunting Party (2014) recuperó la agresividad guitarrera. Su último álbum con Bennington, One More Light (2017), mostró un giro hacia el pop electrónico, generando debate pero reafirmando su capacidad de reinvención.

Tras la trágica muerte de Chester Bennington en 2017, la banda entró en pausa, pero en 2024 anunciaron su regreso con nueva formación, incluyendo a la vocalista Emily Armstrong y el batería Colin Brittain. Con ocho álbumes de estudio, múltiples recopilatorios y giras mundiales, Linkin Park han vendido más de 100 millones de discos y siguen siendo una de las bandas más influyentes del siglo XXI, capaces de evolucionar sin perder su esencia.

The Pretty Reckless: de debut prometedor a fuerza global del hard rock

Formados en 2009 en Nueva York, The Pretty Reckless irrumpieron en la escena con un sonido crudo y directo que rápidamente captó la atención de la crítica. Su primer álbum, Light Me Up (2010), les dio notoriedad gracias a temas como Make Me Wanna Die y Just Tonight. Sin embargo, fue con Going To Hell (2014) cuando la banda alcanzó proyección internacional: el disco entró en el Top 5 del Billboard 200 y generó tres singles número uno en la lista Mainstream Rock, entre ellos el ya clásico Heaven Knows.

La evolución continuó con Who You Selling For (2016), un trabajo más introspectivo que mostró la versatilidad de Taylor Momsen como vocalista y compositora. En 2021, el lanzamiento de Death by Rock and Roll confirmó su estatus como una de las bandas más influyentes del rock moderno. El álbum contó con colaboraciones de Matt Cameron y Kim Thayil de Soundgarden, además de Tom Morello, aportando un peso adicional a su propuesta. Según los medios especializados, este disco consolidó a la banda como una de las pocas capaces de mantener el espíritu clásico del hard rock mientras conectan con nuevas generaciones. Su último lanzamiento, Taylor Momsen’s Pretty Reckless Christmas, donde regrabó Where Are You Christmas?, demostró la capacidad del grupo para reinventarse y conectar con públicos diversos.

Sepultura: cuatro décadas de metal y un legado irrepetible

La historia de Sepultura es la de una banda que llevó el metal brasileño al mundo entero. Fundados en 1984 en Belo Horizonte, comenzaron explorando el death y thrash metal con discos como Morbid Visions y Schizophrenia. Su ascenso internacional llegó con Beneath the Remains (1989) y Arise (1991), pero fue con Chaos A.D. (1993) y especialmente Roots (1996) cuando redefinieron los límites del género, incorporando percusiones indígenas y ritmos tribales. Roots se convirtió en un fenómeno cultural con más de 150 millones de reproducciones en Spotify, marcando un antes y un después en la historia del metal.

A lo largo de su carrera, han publicado 15 álbumes de estudio, incluyendo Machine Messiah (2017) y Quadra (2020), este último aclamado por la crítica y con gran éxito en Europa. Con más de 20 millones de discos vendidos y múltiples certificaciones de oro y platino, Sepultura han influido en generaciones de músicos y fans. En 2023 anunciaron su gira de despedida, un homenaje a su trayectoria y a la comunidad global que los ha acompañado durante cuatro décadas. Su capacidad para integrar elementos culturales brasileños en un género dominado por influencias anglosajonas les otorgó un lugar único en la historia del metal. Su actuación en Rock in Rio Lisboa será, sin duda, uno de los momentos más emotivos de la edición 2026.

P.O.D.: el nu-metal con espíritu mestizo y mensaje de esperanza

Originarios de San Diego y formados en 1992, P.O.D. (acrónimo de Payable On Death) irrumpieron en la escena con una propuesta que mezclaba nu-metal, rap, reggae y metal alternativo. Su debut Snuff the Punk (1994) y el posterior Brown (1996) mostraron un sonido crudo y callejero, pero fue con The Fundamental Elements of Southtown (1999) cuando la banda alcanzó notoriedad internacional, entrando en el Billboard 200 y consolidando su estilo.

El gran salto llegó en 2001 con Satellite, un álbum que vendió millones de copias y les dio nominaciones al Grammy. Canciones como Alive y Youth of the Nation se convirtieron en himnos generacionales, transmitiendo un mensaje de resiliencia y esperanza en plena era del nu-metal. Posteriormente, trabajos como Payable on Death (2003), Testify (2006) y When Angels & Serpents Dance (2008) mantuvieron su relevancia, explorando nuevas fusiones sonoras sin perder su identidad. Su discografía suma nueve álbumes de estudio, tres en directo y más de una veintena de sencillos.

Con más de tres décadas de carrera, P.O.D. siguen siendo referencia de un estilo que marcó los 2000, y su regreso a grandes festivales como Rock in Rio Lisboa confirma que su mezcla de energía y espiritualidad continúa conectando con nuevas generaciones.

