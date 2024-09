El Festival Alma Occident Madrid vuelve con fuerza en 2025: Wilco confirmado como primer gran nombre

El Festival Alma Occident Madrid regresa en 2025 con una segunda edición que promete ser aún más emocionante y es que, tras el éxito rotundo de su primera edición, el festival ha anunciado a Wilco como el primer gran nombre confirmado. La banda liderada por Jeff Tweedy tocará el 27 de junio en el Parque Tierno Galván, ofreciendo una oportunidad única para disfrutar de su innovador sonido que mezcla rock, country alternativo y folk. Su último álbum, Cousin (2023), producido por Cate Le Bon, ha sido aclamado por su experimentación con saxofones y guitarras japonesas.

El festival, que en 2024 contó con artistas de la talla de Evanescence, Róisín Murphy, Jorge Drexler, Deep Purple, Valeria Castro, Jamie Cullum, Nile Rodgers y Vetusta Morla, atrajo a más de 65.000 personas. Además, el Alma Festival también se celebró en Barcelona, donde actuaron Take That, Queens of the Stone Age, Sheryl Crow, Hozier, Alice Cooper y Jamie Cullum, ganando el premio al mejor nuevo festival de España en los Iberian Festival Awards.

La venta de entradas para el Festival Alma Occident Madrid y el concierto de Wilco comenzará el viernes 5 de octubre a las 11:00. No te pierdas la oportunidad de vivir uno de los festivales más emocionantes del año, con una programación inigualable y una atmósfera única en la capital.