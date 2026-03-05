El Festival Cruïlla 2026 cierra un cartel vibrante que mezcla generaciones, estilos y una mirada abierta al futuro

El Festival Cruïlla 2026 ya tiene su cartel definitivo y confirma lo que muchos intuíamos: la edición de este año quiere ser un punto de encuentro entre la memoria emocional del pop y el rock estatal, la efervescencia de la nueva escena y la energía internacional que siempre ha caracterizado al evento barcelonés. Las últimas incorporaciones —Judeline, Midnight Generation, Sidonie, Standstill, Maika Makovski, Alosa y Periferia— completan una programación que se celebrará del 8 al 11 de julio en el Parc del Fòrum y que vuelve a apostar por la diversidad estilística como seña de identidad.

La presencia de Sidonie añade un toque de celebración generacional. Con más de dos décadas de trayectoria, la banda presentará Catalan Graffiti, un trabajo que refuerza su vínculo con el público catalán y que promete un directo cargado de complicidad. Su actuación convivirá con uno de los regresos más esperados del año: Standstill, responsables de algunos de los discos más influyentes del indie nacional de los 2000, han vuelto a los escenarios en un momento que muchos seguidores llevan años esperando.

El festival también reserva espacio para propuestas que se mueven desde la intensidad emocional hasta la experimentación. Maika Makovski, siempre inquieta y magnética, llegará con un directo que destaca por su fuerza interpretativa y su capacidad para conectar desde la vulnerabilidad. A su lado, proyectos emergentes como Alosa y Periferia aportan nuevas texturas: los primeros desde un indie atmosférico y delicado, los segundos desde una mirada contemporánea que refleja las inquietudes de una generación que busca su propio lenguaje sonoro.

El sábado 11 será el turno de Judeline, una de las voces más singulares del pop español reciente. Su mezcla de sensibilidad electrónica, influencias urbanas y una identidad artística muy marcada la han convertido en una figura imprescindible de la nueva ola. Desde México aterrizarán Midnight Generation, especialistas en ese revival funk y disco que ha conquistado pistas de baile de medio mundo con un directo que invita a moverse sin pensar.

Estas nuevas confirmaciones se suman a un cartel ya repleto de nombres de peso como Pixies, David Byrne, Halsey, Faithless, The Black Crowes, The Hives, Rigoberta Bandini, Suede, Jon Batiste, Bomba Estéreo, Renée Rapp o Jovanotti, entre muchos otros, consolidando al Cruïlla como un festival que abraza el rock, el pop, la electrónica, la música urbana y las nuevas tendencias sin perder su esencia abierta y transversal.

Comparte tus opiniones en CrazyMinds, nuestras redes sociales (Instagram, Twitter, Bluesky o Telegram) o nuestro canal oficial de Whatsapp.