El Festival Gigante da la bienvenida al 2025 anunciando a Crystal Fighters como cabezas de cartel

Arranca el año con una noticia que hará vibrar a todos los fans de los festivales veraniegos: Crystal Fighters se confirma como uno de los principales cabezas de cartel del Festival Gigante 2025. La cita musical se llevará a cabo del 28 al 30 de agosto en Guadalajara, celebrando su undécima edición con más de cincuenta artistas.

La banda londinense Crystal Fighters aterrizará en Guadalajara para ofrecernos su música, su talento y sus hipnóticos directos. Reconocidos por sus actuaciones indescriptibles y polifacéticas, se han convertido en los reyes de todos los festivales, comprendiendo la vida de una manera única y diferente. Su más reciente álbum, LIGHT +, es una prueba de su visión singular para iluminar e iluminarnos a todos.

Además de Crystal Fighters, el Festival Gigante ha confirmado a artistas de renombre como Mando Diao, La La Love You, Alizzz, Funambulista, Despistaos, Travis Birds, Carlos Ares, Alice Wonder, La Habitación Roja, Embusteros, Shego, Mafalda Cardenal, Ángela González, Barry B, Nat Simons, Colectivo Da Silva, Exsonvaldes, We Are Not Dj’s, Coolnenas, Sanguijuelas del Guadiana y SuperFrame, entre otros.

El Festival Gigante se ha consolidado como una de las citas imprescindibles del verano, ofreciendo un ambiente familiar, cómodo, accesible y divertido. Más de cincuenta artistas se unirán para crear una experiencia musical inolvidable.

Crystal Fighters nació en Londres y rápidamente se destacó en la escena musical internacional. Su sonido único, que fusiona elementos de la música electrónica, el folk y el pop, les ha permitido atraer a una amplia audiencia en todo el mundo. Con éxitos como Cave Rave y Star of Love, han sabido crear una conexión profunda con sus fans a través de letras emotivas y ritmos contagiosos.

Su último trabajo, LIGHT +, ha sido aclamado por la crítica y el público por su mensaje inspirador y su capacidad para transportar a los oyentes a un estado de iluminación y reflexión. La banda continúa innovando y sorprendiendo con cada nuevo lanzamiento.

El Festival Gigante 2025 promete ser una cita inolvidable con Crystal Fighters y muchos más artistas que harán de Guadalajara el epicentro musical del final del verano. ¡No te lo pierdas! Sigue el desarrollo de esta noticia en en CrazyMinds.es y nuestro perfil oficial de WhatsApp! y comparte tu entusiasmo con nosotros.