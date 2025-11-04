El FIB 2026 arranca con fuerza: primeras confirmaciones y abonos a un precio imbatible

El Festival Internacional de Benicàssim (FIB) ha desvelado su primer avance de cartel para la edición de 2026, que se celebrará del 16 al 18 de julio en la localidad costera de Benicàssim. La organización ha apostado por una mezcla de nombres consolidados, propuestas emergentes y sorpresas que prometen una edición vibrante y diversa. Entre los cabezas de cartel destacan The Prodigy, The Kooks, Pendulum (en formato LIVE), Kaiser Chiefs y Lori Meyers, todos ellos con una sólida trayectoria en festivales europeos y una base de fans fiel que garantiza una buena dosis de energía en directo.

La venta de abonos comenzará este jueves 6 a las 12h, con una oferta limitada de entradas a 44,99 € (gastos de gestión incluidos), una oportunidad que los seguidores del festival no querrán dejar pasar. Además del cartel principal, el FIB ha confirmado una larga lista de artistas que incluye a Besmaya, Carlangas, Carlos Ares, Circa Waves, Deadletter, Julieta, Niña Polaca, Nuevos Vicios, Paula Mattheus, Sexy Zebras, Sienna, Sophie Ellis-Bextor, The Reytons y Walls. Esta combinación de pop, rock alternativo, electrónica y propuestas nacionales refuerza el carácter ecléctico del festival, que sigue siendo uno de los referentes del verano musical en España.

Con esta primera tanda de confirmaciones, el FIB 2026 se posiciona como una cita imprescindible para los amantes de la música en directo, y todo apunta a que en las próximas semanas llegarán más nombres que completarán un cartel de altura.

Tres décadas de música, sol y cultura pop en la costa mediterránea

El Festival Internacional de Benicàssim (FIB) nació en 1995 como una apuesta pionera por la música alternativa en España, en un momento en el que los festivales de gran formato apenas existían en el país. Fundado por los hermanos Miguel y José Luis Morán, el evento se consolidó rápidamente como una cita imprescindible para los amantes del indie, el britpop y la electrónica, atrayendo a un público joven y cosmopolita, tanto nacional como internacional. Su ubicación en la costa de Castellón, con la playa a pocos metros del recinto, y su programación nocturna lo convirtieron en un fenómeno cultural que marcó a toda una generación. A lo largo de los años, el FIB ha acogido actuaciones históricas de artistas como Radiohead, The Cure, Leonard Cohen, Arctic Monkeys, Blur, Oasis, Björk y Florence + The Machine, entre muchos otros.

A lo largo de sus más de 25 ediciones, el FIB ha atravesado distintas etapas, cambios de dirección y momentos de incertidumbre, pero siempre ha sabido reinventarse. En 2013 fue adquirido por la promotora británica Maraworld, y más tarde pasó a manos del grupo The Music Republic, que también organiza otros festivales como Arenal Sound o Viña Rock. Esta nueva etapa ha apostado por una mayor presencia de artistas nacionales y una diversificación de estilos, sin perder su esencia alternativa. El festival ha sabido adaptarse a los cambios en la industria musical y en los gustos del público, manteniéndose como uno de los eventos más longevos y queridos del verano español. Con la edición de 2026 ya en marcha, el FIB reafirma su papel como punto de encuentro entre generaciones, sonidos y culturas.

