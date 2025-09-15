El Jardín de las Delicias 2025 agota entradas y desvela una programación que promete emociones fuertes

Mar 16 septiembre 2025
Novedades Festivales
El Festival Jardín de las Delicias ha confirmado los horarios y artistas de su esperada sexta edición, que se celebrará los días 19 y 20 de septiembre de 2025 en la Universidad Complutense de Madrid. Con todas las entradas, abonos y acreditaciones de prensa agotadas desde hace semanas, el evento se consolida como uno de los grandes referentes del panorama musical nacional.

El viernes 19, el Escenario Endesa será testigo de actuaciones de pesos pesados como Melendi, Mikel Izal, Pignoise, Nena Daconte, Tu Otra Bonita, Hermanos Martínez y Depol. Mientras tanto, el Escenario Bosque Ahorramas apostará por nuevos talentos como Paul Alone, Lemot, Lafama, Éxtasis, Michael Foster y Yacaré, que prometen dar que hablar en los próximos meses.

El sábado 20, el protagonismo lo tomarán artistas como Dani Fernández, Álvaro de Luna, Siloé, Pole, Paula Mattheus, Íñigo Quintero y Hey Kid en el Escenario Endesa. En paralelo, el Bosque Ahorramas acogerá a Bely Basarte, Meler, Candela Gómez, Daniel Sabater, Extraños Pasajeros, La Última Copa y Lola Tuduri.

La fiesta se completa con una potente selección de DJ sets, entre los que destacan Barce, Ardiya, Juan Valiente, Mickey Pavón, Santi Moreno B2B Tinturé, Mike Fajardo, Julia, Centeno, Iván MG y Larkin B2B Matarranz.

El entorno, diseñado por Pablo Méndez Performances, volverá a transformar el recinto en un universo de fantasía, con espectáculos visuales y escénicos. El festival cuenta con el respaldo de Endesa, la Universidad Complutense de Madrid y Vibra Mahou, reafirmando su compromiso con la sostenibilidad y la música en directo.

